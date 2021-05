Elizabeth Olsen incarnera la tueuse à la hache dans la série «Love and Death»

Elizabeth Olsen (WandaVision) tiendra le rôle principal dans la série «Love and Death», une série limitée inspirée de l’histoire de Candy Montgomery qui, en 1980, fut soupçonnée d’avoir assassiné la femme de son amant à coup de hache.

La fiction vient d’être officiellement commandée par la plate-forme de streaming HBO Max, et sera pilotée par David E. Kelley (Big Little Lies, The Undoing). Adaptation du livre Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs, et alimentée par les nombreux articles publiés par le journal américain Texas Monthly sur l’affaire, cette série limitée suivra «deux couples de croyants menant une vie paisible dans l’Etat du Texas, jusqu’à ce que quelqu’un s’empare d’une hache», précise la description officielle.

Le projet est à ne pas confondre avec une autre série baptisée Candy, qui devait voir Elisabeth Moss (Handmaid’s Tale) incarner la célèbre tueuse, comme annoncée par de nombreux sites américains en juillet dernier. Mais qui, pour le moment, semble totalement à l’arrêt. «C’est une histoire captivante sur les frustrations et les désirs de deux femmes d’une petite ville, qui culmine dans un acte d’une terrible violence», commente Sarah Aubrey, la directrice des contenus originaux chez HBO Max.

Un meurtre sanglant sur fond de tromperie et de jalousie

Candy Montgomery était une femme au foyer mariée à Pat Montgomery. Elle a rencontré Bethany Gore – surnommée Betty – à l’église où elle donnait des lectures de la Bible. Les deux femmes vont développer une profonde amitié. Avant que les choses ne s’enveniment au moment où Candy va développer une attirance pour le mari de celle-ci, Allan Gore.

C’est lors d’une partie de volleyball, en 1978, que Candy aurait commencé à avoir des sentiments pour l’époux de Betty. Âgée de 28 ans à l’époque, après une répétition avec la chorale de l’église, elle se décide à avouer son attirance à Allan Gore. Ce dernier lui réplique alors être amoureux de sa femme, et ne souhaite pas avoir une liaison avec elle.

Pourtant, trois semaines plus tard, lassé par une vie conjugale trop monotone, Allan reprend contact avec Candy. Ils finissent par se mettre d’accord sur une relation extra-conjugale sans attache sentimentale. En décembre 1978, Candy et Allan entament leur liaison dans un hôtel. Ils se voient régulièrement, tout en faisant attention de ne pas éveiller les soupçons de leurs conjoints respectifs.

Quand Betty accouche de leur deuxième fille, Allan est contraint d’espacer les rendez-vous. Tous deux rongés par un sentiment de culpabilité, ils commencent à évoquer la possibilité de mettre fin à leur liaison. Au même moment, Betty commence à remarquer le changement d’attitude chez son mari, et se retrouve proche de la dépression en raison de son manque de désir envers elle. Peu de temps après, Betty et Allan suivent une thérapie de couple, ce qui leur permet de donner un second souffle à leur union. La liaison entre Allan et Candy prend fin.

Le 13 juin 1980, alors qu’Allan Gore est en voyage d’affaires, il constate avec inquiétude que Betty ne répond pas au téléphone malgré ses nombreuses tentatives. Il demande alors à des voisins d’aller voir si son épouse est à la maison. Mais personne ne vient ouvrir la porte. Allan décide alors d’appeler Candy, qui lui assure que Betty allait parfaitement bien la dernière fois qu’elle l’a vu plus tôt dans la journée. L’inquiétude ne quitte pas Allan, car les deux voitures sont au garage, et les lumières sont allumées dans la maison. Il comprend que quelque chose ne va pas. Il donne l’autorisation aux voisins de pénétrer dans leur domicile, et c’est à ce moment que le corps de Betty est découvert, dans une pièce voisine de la chambre de leur bébé en pleurs.

Un procès retentissant

L’enquête de police débute. Candy devient rapidement la principale suspecte, car elle est la dernière personne à avoir vu Betty en vie. Mais son témoignage à propos de la journée du meurtre ne donne aucune raison aux policiers de penser qu’elle puisse être l’assassin. Jusqu’à ce qu’ils découvrent la liaison entre Candy et Allan.

Lors de son procès, Candy affirmera avoir été prise à partie par Betty à propos de sa liaison avec son mari. Elle explique que Betty s’est présentée armée d’une hache avec laquelle elle l’a menacée, tout en exigeant d’elle de ne plus jamais revoir Allan. Les deux femmes se sont ensuite empoignées, avant que Candy ne parvienne à prendre possession de l’arme au moment où Betty perdait l’équilibre. Enragée, Candy a ensuite frappé l’arrière de la tête de Betty avec la lame de la hache. La blessure est sévère, mais Betty est encore en vie. Une nouvelle empoignade de plusieurs minutes s’ensuit pour prendre le contrôle de la hache. Candy finira par mettre la main dessus et, usant de ses dernières forces, achève Betty dont le corps sera marqué par 41 coups. Son visage est tellement défiguré qu’elle est à peine identifiable.

L’avocat de Candy Montgomery a choisi de plaider la légitime défense pour sa cliente. Mais pour la plupart des gens ayant assisté au procès, il paraît impossible que le jury accepte un tel argument après le récit glaçant qui a été fait. Et pourtant. Au moment de rendre le verdict, c’est le mot «non-coupable» qui est prononcé dans le tribunal. En ville, beaucoup sont ceux qui pensent que Candy Montgomery vient d’échapper à la justice après avoir commis un crime de sang-froid.

Elle et son mari resteront ensemble après le procès, et déménageront vers l’Est, en Georgie. Ils finiront par divorcer peu de temps après. Candy Montgomery vit toujours là-bas, et a récupéré son nom de jeune fille, Candace Wheeler. Aux dernières nouvelles, elle travaillait avec sa fille, Jenny, en tant que thérapeute psychologue auprès des adolescents et adultes souffrant de dépression. Allan Gore s’est remarié entre la mort de Betty et le procès de Candy, mais a perdu la garde de ses deux filles parties vivre chez ses beaux-parents.