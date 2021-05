Koh-Lanta : ce que ferait Vincent des 100 000 euros en cas de victoire

Invité sur le plateau de « Touche pas à mon poste » ce lundi 3 mai, Vincent, candidat très populaire de « Koh-Lanta, Les Armes Secrètes », a expliqué comment il dépenserait le chèque de 100 000 euros s’il gagnait.

Vincent a révélé à Cyril Hanouna qu’il souhaitait acheter une « machine pour les poireaux » à ses parents, qui sont agriculteurs. « Ça me tient à cœur et ça coûte super cher », a-t-il précisé. « Moi, je participe à Koh-Lanta aussi pour eux parce que c’est vrai, je ne voulais pas reprendre la ferme de mes parents. J’espère qu’ils sont fiers. Je pense qu’ils le sont. »

Le jeune analyste financier parisien, nommé Ambassadeur avant la réunification, est récemment devenu le chouchou des téléspectateurs en particulier depuis qu’il a tenu sa promesse de protéger Laure et Maxine au prix de la colère de ses anciens co-équipiers jaunes, qui lui en tiennent aujourd’hui encore rigueur, raconte-t-il. « Moi, je trouve ça dommage qu’on ne se parle plus maintenant. En tout cas en ce moment, avec la diffusion, on revit un peu l’aventure, je pense, donc j’espère que plus tard, ce sera apaisé », a-t-il confié.

En ce qui concerne le futur, Vincent réfléchit aussi à une reconversion. «J'ai compris que je m'intéressais vraiment à l'humain, donc je me suis lancé dans une formation pour devenir coach de vie, coach de carrière. Je m'intéresse aussi à la mode, et la comédie aussi pourquoi pas. Je ne veux pas brûler les étapes», a-t-il dit, se montrant aussi «potentiellement intéressé» si la production devait un jour lui proposer une édition All-Stars du jeu.

Et pourquoi pas une carrière de prof d'anglais, suggèrent les internautes dont il fait la joie avec ses répliques...

« It was time to change », « What's happening right now, bitch », « I'm here, girl »... et j’en passe ! Vincent parle au final plus souvent anglais que la candidate professeure d'anglais elle-même au cours de l'aventure ! #KohLanta pic.twitter.com/66mtyOCx5G — Actu Koh-Lanta (@TRuallem) May 1, 2021

Vincent enchaîne les expressions cultes dans ce Koh-Lanta ! #KohLanta pic.twitter.com/2nPmujuXJb — Fabrice Koh-Lanta 2020 (@FabriceKoh) April 30, 2021