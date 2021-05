Lincoln : de quel film est adaptée la série ?

La série «Lincoln» est l’adaptation en série télévisée du film «Bone Collector», réalisé en 1999 par Phillip Noyce, avec Denzel Washington et Angelina Jolie dans les rôles principaux.

Le long métrage était lui-même inspiré du roman de Jeffery Deaver, Lincoln : A la poursuite du Bone Collector, publié en 1997. La série policière, qui sera lancée ce mardi 4 mai sur TF1, propose une nouvelle exploration de cette histoire centrée sur le personnage de Lincoln Rhyme, un criminologue réputé devenu tétraplégique après une chute sur une scène de crime du serial killer baptisé Bone Collector.

Cette fois, c’est l’acteur Russell Hornsby qui incarne cet enquêteur new yorkais arrogant et obsessionnel, doté d’une capacité d’analyse exceptionnelle. Quand, des années après son accident, le tueur refait surface, il s’associe avec l’agent Amelia Banks (Arielle Kebbel), une psychologue criminologue talentueuse qui accepte de devenir ses jambes, ses yeux et ses oreilles afin de mettre le criminel hors d’état de nuire. Pour cela, ils vont devoir conjuguer leur force et leur savoir afin de déchiffrer les indices laissés par le tueur en série sur les scènes de crime, et mettre fin à ce jeu de piste macabre.

Annulée au bout d’une saison de 10 épisodes outre-Atlantique, Lincoln : A la poursuite du Bone Collector offre au moins l’avantage d’avoir un début et une fin. Ce qui est déjà beaucoup. L’intrigue se suit avec plaisir, même si les téléspectateurs qui ont déjà vu le film ne seront pas surpris par la trame de l’histoire.