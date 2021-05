House of the Dragon : les premières photos officielles enfin dévoilées

La chaîne américaine HBO vient de dévoiler les premiers clichés officiels de «House of the Dragon», le spin-off de «Game of Thrones» centré sur la famille Targaryen. Et non, il n’y a aucun dragon à l’horizon.

Les trois photos publiées permettent de découvrir Steve Toussaint dans le rôle de Lord Corlys Velaryon. Surnommé le Serpent de Mer, il est marié à la princesse Rhaenys Targaryen et dirige la puissante flotte de la famille Targaryen. La maison Velaryon est une des plus puissantes de Westeros à cette époque.

On découvre également Emma D’Arcy et Matt Smith sous les traits de la princesse Rhaenrya et le prince Deamon Targaryen. La première est l’aînée, et la seule survivante, de l’union du roi Viserys Ier et Aemma Arryn. Et voit son droit de succession au trône contesté par son demi-frère, Aegon II Targaryen. Daemon Targaryen est son oncle, qu’elle épouse en seconde noces, et dont elle aura deux fils, Aegon III et Viserys II. C’est lui qui monte le redoutable dragon Caraxès, et porte une épée en acier valyrien baptisée Noire Sœur.

Princess Rhaenyra Targaryen & Prince Daemon Targaryen. #HouseoftheDragon pic.twitter.com/uK0FigUbhq — House of the Dragon (@HouseofDragon) May 5, 2021

La dernière photo montre Olivia Cooke et Rhys Ifans dans les rôles d’Alicent Hightower en compagnie de son père, Otto Hightower. Ce dernier est la Main du Roi, Viserys Ier, dont il est également le beau-père puisque sa fille Alicent est l’épouse du souverain. A la mort du roi, il se range du côté des partisans d’Aegon II Targaryen pour tenter de l'imposer sur le trône.

Pour rappel, House of the Dragon est l’adaptation en série du livre de George R.R. Martin Fire & Blood, qui raconte la prise de pouvoir de la maison Targaryen après la chute de Valyria, son règne sans partage sur Westeros, l’unification des Sept Royaumes, etc., à travers une histoire qui débutera 300 ans avant les événements de Game of Thrones. Elle est attendue sur HBO dans le courant de l’année 2022.