Luc Ferry sur Non Stop People : «Avec 3.000 euros, je n'arrive pas à vivre» (VIDEO)

Invité de l’émission «L’instant de Luxe» sur la chaîne Non Stop People, l’ancien ministre de l’éduction, Luc Ferry, s’est exprimé sur son train de vie en révélant que, non, il ne bénéficiait pas d’une retraite à vie.

Le philosophe et essayiste rappele ainsi qu’un ministre qui n’est plus en fonction a droit à une indemnité égale au traitement qu’il percevait sur une période de trois mois après avoir quitté son poste. Une disposition prévue par un texte de loi. Certes, cette «indemnité de départ» n’est pas négligeable, reconnaît-il. Mais Luc Ferry souhaitait ainsi rétablir la vérité sur cette croyance totalement fausse d'une retraite à vie.

«Il me faut plus que ça»

Face à Jordan de Luxe, il s’est donc lancé dans l’énumération de ses émoluments de retraite. «Ma retraite de ministre ? Il n'y a rien du tout ! Non seulement je n'ai pas de retraite de ministre ! Mais je cotise moi-même. J'ai ma retraite de prof d'université : 3.000 euros, et j'ai mes droits d'auteur. Et je dois avoir aussi une retraite du Conseil Économique et Social, qui doit être de 800 euros, je ne veux pas dire de bêtise», commence-t-il. Avant d’affirmer que ces sommes ne lui suffisent pas à assurer son train de vie actuel.

«Il me faut plus que ça ! J'ai des filles qui sont encore jeunes, qui ont 20 et 21 ans. Mais avec 3.000 euros je n'arrive évidemment pas à vivre. Mes filles sont dans des écoles extrêmement chères. J'ai emprunté 200.000 euros pour les études de mes filles (...) alors, évidemment, c'est la meilleure école du monde !», lâche-t-il sans sourciller. Un discours que ne devrait pas forcément le rendre plus sympathique aux millions de Français qui peinent à boucler leur fin de mois.