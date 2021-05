Mythic Quest : la série délirante sur le monde du jeu vidéo revient pour une saison 2

Après une première saison inégale, mais séduisante, lancée en février dernier, «Mythic Quest : Le festin du corbeau» revient avec une saison 2 dont le scénario a été totalement revu pendant la pandémie.

La sitcom diffusée sur Apple TV+, qui explore le monde du travail au sein d’un studio de développement d’un jeu vidéo, a déjà donné un aperçu de ce nouveau chapitre à venir avec la mise en ligne, le 16 avril dernier, d’un épisode bonus intitulé «Everlight». Qui fait suite à un autre épisode spécial baptisé «Quarantine», mis en ligne en mai 2020 sur la plate-forme de streaming de Cupertino.

La saison 2 permet de retrouver toute la bande sur le pied de guerre au moment où la société doit lancer une nouvelle extension épique à leur jeu Le festin du corbeau. Mais Ian (Rob McElhenney) et la directrice de la co-création fraîchement promue Poppy (Charlotte Nicdao) ne parviennent pas à s’entendre sur l’idée de départ. Autour d’eux gravitent C.W., qui cherche à régler des problèmes non résolus de son passé, les testeuses, qui expérimentent les limites de la romance au bureau, tandis que David a le cœur brisé par le départ de Jo fraîchement devenue l’assistante de Brad.

Une belle réussite

Dans la veine de séries comme The Office ou Silicon Valley, Mythic Quest est probablement une des plus belles réussites d’Apple TV+. Ses créateurs, Rob McElhenney (qui tient également le rôle principal) et Charlie Day, se sont associés à la société Ubisoft pour donner plus de crédibilité au scénario. Ce géant du jeux vidéo a même participé à la création d’un vrai faux-jeu vidéo pour donner une identité visuelle plus réaliste à la série.

L’humour y est absurde, avec un mélange habile de satire et d’émotion, le tout porté par des dialogues aiguisés comme des lames de rasoir. Dans son ensemble, la saison 1 est plutôt inégale. Mais à la fin des 9 épisodes, il est difficile de ne pas développer une franche sympathie pour la galerie de personnages de Mythic Quest.

On espère que la saison 2 permettra à la série de trouver son rythme de croisière, même si celle-ci a été obligée de tout modifier après l’interruption de son tournage au début de la pandémie. «Nous avons jeté tous les scripts. C’était une horreur. Nous étions dévastés. Nous avions travaillé pendant des mois, et nous avons réalisé que le monde était différent et que nous ne pouvions pas tourner ce qui était prévu. Pendant le confinement, nous avons écrit une nouvelle saison entièrement, et c’est ça que nous avons filmé», explique Rob McElhenney.