Stéphane Plaza va animer une émission sur une autre chaîne

C’est sur son compte Instagram, ce 4 mai, que Stéphane Plaza a annoncé travailler sur une nouvelle émission destinée à être diffusée sur Gulli, dans laquelle il mettra ses talents d’agent immobilier au service des enfants.

L’animateur star de M6 semble prendre ce nouveau projet très à cœur et se montre très enthousiaste au moment d’annoncer le tournage de ce programme, pour lequel il sera accompagné de son amie, Emmanuelle Rivassoux. «NOUVELLE ÉMISSION, Nouveau concept, nouvelle chaîne et nouveau camion (…) Pour Gulli c’est parti pour une série de nouveaux tournages (…) Le thème : Résoudre des problèmes Immo, gâter les enfants et tout ça sans vendre !», écrit-il.

Stéphane Plaza annonce également la présence de nombreux invités dans cette émission dont ignore le contenu exact pour le moment, mais qui promet d’offrir de grands moments de télévision tant la personnalité joyeuse de l’animateur devrait faire des étincelles avec la spontanéité des enfants.

Ce nouveau projet sur Gulli signifie-t-il que Stéphane Plaza pourrait quitter M6 ? Ni l’animateur, ni la chaîne, n’ont laissé entendre que cela était une possibilité. Donc les fans de Maison à vendre peuvent dormir tranquille pour l’instant. Il semblerait que la chaîne ait autorisé un de ses animateurs stars à faire un détour chez la concurrence pour un projet qui lui tient à cœur. Rien de plus.