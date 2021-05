Top Chef : quarts de finale, associations impossibles, pass... ce qui attend les candidats ce soir

La treizième semaine du concours Top Chef est diffusée ce soir et la tension monte. Les quatre candidats toujours en lice s’affronteront sur plusieurs semaines pour une place en demi-finale.

Mais pour décrocher leur place, Sarah, Mohamed, Mathias et Pierre seront confrontés à des épreuves inédites, et devront chacun tenter de remporter deux pass qui les conduiront directement en demi-finale. Les candidats auront plusieurs semaines pour décrocher le Graal, et celui qui n’aura pas obtenu deux pass sera éliminé. Evidemment pour arriver à leur fin, les candidats ne seront pas ménagés et devront notamment relever ce soir deux épreuves, imaginées par l’un des génies de la cuisine : Hesthon Blumenthal.

Des associations impossibles sur le papier, parfaites en bouche

Pour sa première participation dans le concours, le grand chef britannique considéré comme une figure incontournable de la cuisine moléculaire mettra au défi les candidats sur un concept dont il est à l’origine : le «foodpairing». Une méthode scientifique qui consiste à associer deux produits qui s’harmonisent parfaitement, même s’ils semblent incompatibles sur le papier, et ce parce qu’ils ont en commun une molécule.

Banane et persil, roquefort et chocolat, asperge et réglisse ou encore fraises et olives noires seront les combinaisons imposées aux quatre candidats qui devront faire preuve de créativité. Car tout sera une question d’équilibre. Une épreuve qui a visiblement donné du fil à retordre à Matthias, contraint de cuisiner la banane, un produit qu'il déteste.

« Je déteste la banane »



Matthias a la phobie de la banane ce qui l'empêche de trouver l'inspiration pour sa recette #TopChef, quarts de finale, ce soir à 21.05 pic.twitter.com/UXsyIIcIlV — M6 (@M6) May 5, 2021

L’agneau en croûte revisité

Pour tenter de décrocher un autre pass, les candidats auront à relever un second challenge, à nouveau lancé par Hesthon Blumenthal. C’est dans l’un des restaurants gastronomiques les plus emblématiques - l’Oustau de Baumanière – qu’ils devront revisiter et moderniser l’agneau en croûte. Un plat et un lieu qui ont marqué le parcours d'Hesthon Blumenthal, puisque c’est entre ces murs qu’est née sa vocation. Pour déguster les créations des candidats et attribuer le second pass, Hesthon Blumenthal sera accompagné d’un autre chef triplement étoilé, Glenn Viel, actuellement à la tête de l’Oustau de Baumanière.

Reste à savoir quels seront les candidats à rafler ce soir les pass qui les conduiront peut-être en demi-finale de Top Chef. Sans compter que la semaine prochaine, ils affronteront aussi l’épreuve d’Anne-Sophie Pic. Femme la plus étoilée et meilleure cheffe au monde, Anne-Sophie Pic les testera sur un plat cuit à l’étuvée.