Jupiter's Legacy : Josh Duhamel parle de son rôle dans la série de super-héros disponible le 7 mai

La série événement «Jupiter’s Legacy» sera lancée ce vendredi 7 mai sur Netflix. Dans une interview avec le site américain TV Line, l’acteur Josh Duhamel s’est exprimé sur son rôle, celui de Sheldon Sampson, un super-héros connu sous le nom d’Utopia.

Adulé par la population, il est le leader d’une équipe de super-héros baptisée L’Union, qui a assuré la paix sur Terre pendant près d’un siècle. Avec son épouse, Grace, alias Lady Liberty, ils ont eu deux enfants. Brandon, surnommé Paragon, est destiné à reprendre le flambeau de son paternel. Mais ses difficultés à maîtriser ses superpouvoirs menace de ralentir son évolution. Leur fille Chloe ne porte aucun intérêt au fait de devenir une superhéroïne portant un costume ridicule et affublée d’un surnom grotesque. Et préfère mener une vie où elle prend la pose pour faire la Une des magazines, et faire la fête avec ses amis.

La famille Sampson possède «ce vrai sens de la famille et de ses dysfonctions», explique Josh Duhamel à TV Line. «Cela parle de responsabilités, de trahison, de regrets… toutes les choses que j’aime voir dans une série», poursuit-il. Le comédien avoue avoir été séduit par les scènes tournées entre son personnage et ses enfants.

«Pour une personne capable de faire le tour de la Terre en volant en 12 secondes, et de lancer des rayons lasers avec ses yeux, il se retrouve impuissant quand il s’agit de communiquer avec sa fille de 20 ans. Où il se révèle maladroit quand il essaye de créer un lien avec son fils. Cela le rend vulnérable et permet de s’identifier à lui d’une étrange façon», souligne Josh Duhamel.

Un conflit de générations

Jupiter’s Legacy proposera également plusieurs flashbacks dans le passé de Sheldon Sampson, afin de révéler comment lui et les autres ont obtenu leurs superpouvoirs. «Cela permettra aux téléspectateurs de comprendre comment tout cela a commencé, et de contextualiser ce qui va se passer par la suite en mettant en perspective ce que ces superhéros ont dû enduré pour en arriver-là », précise Josh Duhamel.

Le comédien avoue avoir adoré interpréter ce personnage à différents moments de son évolution, et de voir comment son passé influence ses actions dans le présent. «On peut voir que certains événements du passé continuent de l’affecter. Il est toujours hanté par ce qui s’est passé à un moment où il est confronté à l’image qu’il va laisser dans l’Histoire, et à l’apparition d’une nouvelle menace», continue l’acteur.

A la question de savoir comment cette série diffère de toutes celles qui mettent, elles aussi, en scène des superhéros, Josh Duhamel se montre confiant sur la singularité de Jupiter’s Legacy. «C’est autant un drame familial qu’une tragédie moderne. Il y a une confrontation des générations, avec la nouvelle qui n’est pas forcément en accord avec l’ancienne, et c’est quelque chose de très actuel dans le monde d’aujourd’hui», affirme le comédien.