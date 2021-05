Lucky Luke : Michael Youn va adapter la bande dessinée en série

Selon une information dévoilée par le site américain Variety, Michaël Youn sera aux commandes de l’adaptation en série télévisée des aventures du célèbre héros de bande dessinée, Lucky Luke.

Michaël Youn sera co-créateur, réalisateur et producteur artistique de cette série consacrée au héros de la BD créée par Morris en 1946 – en collaboration avec René Goscinny (Astérix) – dans laquelle les téléspectateurs retrouveront les personnages emblématiques que sont les Dalton, Rantanplan, ou encore Calamity Jane.

Un univers mythique

«En tant que gros fan de la bande dessinée, je suis très heureux de participer à cette aventure, et il me tarde de la partager avec le public», a déclaré Michaël Youn au site Variety. «L'opportunité de pouvoir traduire dans un monde de fiction l'univers mythique de Lucky Luke et des Dalton avec le talentueux Michael Youn est une chose merveilleuse, et nous n'avons qu'une seule hâte, c'est de le partager avec le monde», ajoute Pascal Breton, directeur de la société Federation Entertainment, qui s’occupe de co-développer et co-produire la fiction.

La société Un pour tous productions de Rémi Préchac et Julien Vallespi a reconnu pour sa part que ce sera un défi «d’adapter un œuvre du patrimoine français telle que Lucky Luke en série télévisée», et qu’ils sont fiers de pouvoir le faire «avec Federation Entertainment et Michaël Youn».

Pour le moment, le titre exact de la série n’a pas été dévoilé, et aucun diffuseur n’a été identifié. Michaël Youn a déjà participé à plusieurs adaptations de bande dessinées en fiction, incarnant notamment Iznogoud en 2005, ou encore Billy The Kid dans le film Lucky Luke avec Jean Dujardin en 2009. Il travaille également sur le scénario et la réalisation de l’adaptation du dessin animé Rahan au cinéma, avec Arnaud Ducret au générique.