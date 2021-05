Lupin saison 2 : les premières photos d'Omar Sy dévoilées

La seconde partie de la série à succès «Lupin» est prévue pour cet été. En attendant la diffusion, les premières photos officielles ont été dévoilées hier, mercredi 5 mai.

Netflix a posté sur son compte Twitter quatre photographies de la seconde partie de la série française emmenée par Omar Sy. L’acteur installé aux Etat-Unis y apparaît dans la peau de son personnage Assane Diop, gentleman cambrioleur malin et attachant, à l'image de son mentor Arsène Lupin.

Lupin Part 2 is coming ... soon





In the meantime, here's your first look at Part 2. pic.twitter.com/CE96cqKtAE

