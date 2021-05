TPMP : Steevy Boulay submergé par l'émotion lors de ses retrouvailles avec Loana

Hospitalisée après avoir contracté le Covid, Loana n’avait pas pu participer aux 20 ans de Loft Story. Invitée hier soir sur le plateau de TPMP, la quadragénaire a donné de ses nouvelles et retrouvé deux anciens compagnons du Loft : Steevy Boulay, très ému, et Jean-Edouard.

Ils ont connu l’ascension ensemble, mais n’ont pas vécu l’exposition médiatique de la même manière. Alors que Loana a multiplié les déboires ces vingt dernières années, Steevy Boulay, sociétaire des Grosses têtes, également chroniqueur sur TPMP lui a, à plusieurs reprises, tendu la main. Sans succès. Agacé de voir son amie ignorer son aide, Steevy avait récemment fait part de son mécontentement à Non stop People, expliquant « C’est terminé », concédant toutefois qu’il « serait très content de la revoir ». Et hier soir, c’est visiblement très ému, qu’il a retrouvé son amie du Loft.

« Je suis déjà extrêmement heureux qu’elle soit là parmi nous. Je suis un peu ému parce que je l’aime beaucoup. Je lui ai tendu la main plusieurs fois », a expliqué Steevy Boulay les larmes aux yeux. Une main que Loana n’avait pas voulu saisir. « Je ne voulais pas que tu voies dans quel état j’étais », a-t-elle souligné.

L’occasion pour Steevy d’expliquer, de plus en plus submergé par l'émotion, qu’il avait été vraiment touché par la plongée en eaux troubles de Loana, et pourquoi cette ignorance de la part de l’ex-lofteuse l’avait blessé : « J’ai vu tes mésaventures et je me suis dit "C’est dingue, je la vois couler et je ne peux rien faire"». Et de poursuivre en expliquant qu’il s’était senti « impuissant » et « blessé » parce qu’il voulait « l’aider », parce qu’il « l’aime ». La voir « couler toujours plus bas », alors qu’il essayait «de la rattraper et qu’elle lui échappait», a précisé le désormais quadragénaire, lui a fait « de la peine », soulignant lui avoir plusieurs fois proposé de le rejoindre chez lui au Mans.

Une invitation que Loana - venue donner de ses nouvelles après avoir contracté une forme sévère du Covid ayant entraîné selon elle «cinq jours de comas et un arrêt cardiaque » - a promis cette fois d’honorer.

De son côté, Jean-Edouard, avec qui Loana avait flirté il y a 20 ans, lui a conseillé de prendre ses distances avec les médias. « La meilleure des choses serait de se faire discrète et de faire une cure », a précisé ce dernier, comparant le parcours de Loana à une «descente aux enfers». Une distance que la première star de la télé-réalité ne compte par prendre, soulignant que pour elle le milieu de la télévision est «une famille».