20 ans de la Star Academy : TF1 célèbrera l'anniversaire le 22 mai prochain

La Star Academy a 20 ans. TF1 fêtera cet anniversaire le 22 mai prochain, avec un documentaire inédit.

Il y a 20 ans, les portes du château de Dammarie-les-Lys s’ouvraient afin de lancer la première saison de ce télé-crochet qui a marqué toute une génération.

Le samedi 22 mai en prime dès 21h05, TF1 diffusera un documentaire inédit qui reviendra sur les huit saisons. La directrice et productrice Alexia Laroche-Joubert, mais aussi d'anciens professeurs comme Kamel Ouali, Matthieu Gonet ou encore Armande Altaï seront de la partie.

Elodie Frégé, Jean-Pascal Lacoste, Mario Barravecchia, Aurélie Konaté, Emma Daumas, Michal Kwiatkowski, Mathieu Johann, Karima Charni ou encore Magali Vaé représenteront les anciens élèves qui ont répondu présent, pour célébrer l’événement autour de l’animateur Nikos Aliagas.

En revanche, les fans s’étonnent et regrettent les absences de plusieurs figures emblématiques du show, en particulier des chanteuses Jenifer et Nolwenn Leroy.

Des grands noms manquent à l'appel

Sur Twitter, ils sont nombreux à avoir fait part de leur déception : « Euh il manque Jenifer là... Si elle n’y est pas, juste pas intéressant car c’est quand même elle le symbole de ces 20 ans de la Star Academy » ; « On ne sait pas s’ils ne l’ont pas invitée ou si elle a refusé, mais c’est vrai que c’est un peu le visage de la Star Ac... La première, ça marque quand même » ; « Et Jenifer elle est où, là on n’est pas contents », « Ils font vraiment un documentaire ‘événement’ pour les 20 ans de la Star Ac mais sans Jenifer ? Première gagnante et absente des témoignages, pareil pour Nolwenn », peut-on notamment lire sur les réseaux sociaux.

Ils font vraiment un documentaire"événement" pour les 20 ans de la star ac mais sans Jenifer ? Première gagnante et absente des témoignages et pareil pour Nolwenn pic.twitter.com/Mo8j8yxf8g — Athéeeeeee _ (@AtheGL) May 4, 2021

En attendant le 22 mai, les nostalgiques déçus peuvent revoir leurs idoles dans les extraits des primes des huit saisons disponibles sur la chaine Youtube de l’émission culte.

Les téléspectateurs y suivaient la vie des candidats, les « élèves », logés plusieurs semaines dans un « château » pour y suivre des cours de danse et de chant afin de devenir des stars. L'émission mélangeait ainsi concepts de télé-crochet et de télé-réalité d'enfermement. 41 caméras (dont 4 infrarouges), et 70 micros ne manquaient (quasi) rien de leurs faits et gestes, qu’ils soient directement liés au concours de chant ou à leur quotidien, amourettes et disputes entre eux, incluses.