Dexter saison 9 : date de sortie, casting, intrigue... Tout ce que l'on sait déjà

Officiellement arrêtée en 2013, la sanglante série Dexter sera bientôt de retour avec une saison 9 inédite.

Ce sont dix nouveaux épisodes qui attendent les fans, qui avaient été très déçus par la fin réservée à la série. Dexter a donc une seconde chance de leur plaire, mais cette suite inespérée sera-t-elle cette fois à la hauteur de leurs attentes ?

« J’attends avec impatience la saison 9 de Dexter. La fin était vraiment décevante, et une telle série mérite de meilleurs adieux. »

I’m actually really looking forward to Dexter Season 9. The ending was really bad, and a series like this deserves a proper send off. pic.twitter.com/iIAqD7ENG1 — The Republic #JusticeForJohnnyDepp (@BrianRebellion) October 15, 2020

De bon augure, c’est le showrunner original Clyde Phillips - parti à la fin de la saison 4 - qui est cette fois aux commandes. Il est accompagné par Marcos Siega, qui avait déjà réalisé neuf épisodes de la série. « Celui qui a récemment signé le pilote du show DC Batwoman aura une part prépondérante sur ce revival, puisqu'il en produira et en réalisera six épisodes », précise Allociné.

Clyde Phillips voit dans cette nouvelle saison une occasion d’écrire un final inédit qui n’aura rien à voir avec celui de la saison 8. Il précise toutefois que «nous n’annulons rien. Nous n’allons pas trahir le public en disant : 'Oups, c’était un rêve'. Ce qui s’est passé au cours des huit premières années, s’est passé au cours des huit premières années.»

Plein de nouveaux visages au casting

Personne ne l’aurait mieux fait que lui, c’est donc l’acteur original Michael C. Hall qui remet les habits de tueur qui lui avait valu un Golden Globe en 2010. La star de Six Feet Under se montre elle aussi ravie de pouvoir proposer une nouvelle fin. « Les gens ont trouvé la façon dont la série avait laissé les choses assez insatisfaisante, et il y a toujours eu l'espoir qu'une histoire émergerait qui pourrait valoir la peine d'être racontée. Comme beaucoup de gens je me demande « est-ce que l'enfer est arrivé à ce type ? ». Je suis donc ravi d'y revenir, a-t-il déclaré au Daily Beast, ajoutant qu’il n’avait « jamais eu cette expérience de jouer un personnage d'aussi nombreuses années ». « Ce qui comptait, c'était que l'on me présente une histoire qui méritait d'être racontée. Par le passé, j'ai reçu d'autres propositions et possibilités pour Dexter, d'autres routes que l'on a pu imaginer, mais celle-ci est la première qui m'a convaincu que l'on méritait de poursuivre », a ajouté l’acteur pour le NME.

La série fera intervenir de nouveaux visages auprès de lui, notamment celui de Clancy Brown, qui sera le principal antagoniste de Dexter. Il jouera un personnage nommé Kurt Caldwell, le maire non officiel d'une petite ville appelée Iron Lake. C’est le propriétaire de plusieurs camions et du relais routier local, un homme du peuple, aimé de tout le monde en ville ; « s'il vous soutient, considérez-vous béni. Cependant si quelqu'un fait du mal à quelqu'un qu'il aime, Dieu lui vienne en aide », comme le décrit THR. L’actrice Jamie Chung (Lovecraft country) jouera Molly, une célèbre autrice de podcasts sur de vrais crimes de Los Angeles. Oscar Wahlberg (Manchester By the Sea) est lui aussi annoncé dans un rôle récurrent, celui de Zach, le capitaine de l'équipe de lutte d'Iron Lake High School. Le casting comptera aussi Julia Jones en tant que chef de la police de la ville, Alano Miller en tant que sergent / entraîneur de lutte au lycée, Johnny Sequoyah dans la peau de la fille du chef, et Jack Alcott dans celle de Randall, « une rencontre significative » de Dexter, annonce THR.

He’s just a soul whose intentions are good.





See what #Dexter has been up to when he comes home to SHOWTIME this Fall. pic.twitter.com/Bh8UC83qn0 — SHOWTIME (@Showtime) April 29, 2021

L’intrigue comportera sûrement de nombreux meurtres

L’histoire reprendra 10 ans après la « disparition » de Dexter Morgan dans l’œil de l’ouragan Laura. Pour mémoire, dans l’ultime épisode, Dexter avait quitté Miami et sa famille pour l’Oregon, où il s’était reconverti en bûcheron. Après avoir simulé sa mort, il s’était installé, là-bas, dans une cabane. Il avait auparavant pris soin d'envoyer son fils Harrison et sa petite amie Hannah, incarnée par Yvonne Strahovski (The Handmaid's Tale), en Argentine.

Dans les premières images de la saison 9 dévoilées, on retrouve l’ancien expert médico-légal dans sa cabane en pleine forêt enneigée. S’il a laissé tomber la barbe qu’il arborait en fin de saison 8, la nature n’a semble-t-il pas apaisé ses instincts meurtriers, ni rien entamé de ses pulsions sadiques puisque derrière lui on peut apercevoir… un corps ligoté dans du plastique.

Sur le titre « Don't Let Me Be Misunderstood » de Nina Simone, qui résonne particulièrement avec la psychologie dérangée de Dexter, la caméra effectue un zoom arrière qui dévoile Hall debout à une fenêtre sur laquelle se reflète la victime en train de lutter pour se libérer. Le teaser s’achève avec Hall souriant de façon diabolique face caméra.

De quoi promettre une saison particulièrement sanglante... «Dexter a toujours en lui ce que nous appelons le ‘passager noir’. Il est plus ancré qu'il ne l’a jamais été, mais ce passager sombre est une voix qu’il ne peut nier. C'est Dexter. Les gens vont mourir », a annoncé le showrunner Clyde Phillips.

Créé par James Manor Jr., la série Dexter avait été diffusée entre 2006 et 2013. Le drame policier se concentrait sur Dexter Morgan, un spécialiste des éclaboussures de sang pour la police de Miami, qui consacrait son temps libre à tuer de sang-froid des meurtriers passés entre les mailles des filets de la justice. Qui seront ses prochaines victimes ?

Réponse dans la saison 9, qui sera diffusée à partir du 14 octobre 2021 sur Showtime.