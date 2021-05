Friends : Matthew Perry filmé à son insu en train de draguer une influenceuse de 19 ans

Une influenceuse âgée de 19 ans a dévoilé une vidéo de ses échanges sur un site de rencontres avec l’acteur de Friends Matthew Perry, 51 ans.

Kate et Matthew Perry auraient « matché » sur Raya, un réseau social fréquenté par les stars dont l'inscription se fait par parrainage, avant de converser via Facetime.

Et c'est sur TikTok que Kate Haralson, alias @kitty.nichole, a déclenché la controverse. Elle y dévoile dans une vidéo la conversation en visio qu'elle a eue avec Matthew Perry. « Quand tu matches avec Matthew Perry pour blaguer sur une appli de rencontres et qu'il t'appelle en FaceTime et joue à 20 questions avec toi », a-t-elle légendé.

Au cours de leur discussion, qui remonterait à mai 2020, l’interprète de Chandler dans Friends lui a par exemple demandé si « elle jouait toujours autant avec ses cheveux » et « s’il était aussi âgé que son père ». La jeune femme a cependant précisé que Matthew Perry ne lui avait posé aucune question explicitement sexuelle.

pour dénoncer les agissements de beaucoup d'hommes

« Beaucoup de gens pensent que je suis une harceleuse et que je suis méchante d'avoir publié ça, et ça m'a fait culpabiliser, mais en même temps, j'ai l'impression que beaucoup d'hommes à Hollywood profitent de jeunes filles et c'est quelque chose dont beaucoup de personnes devraient être conscientes », a expliqué Kate Haralson à Page Six pour justifier le fait d’avoir rendue publique la vidéo prise à l’insu de l’acteur.

Matthew Perry est actuellement en couple avec Molly Hurwitz. Sa petite-amie depuis 2018, et même sa fiancée depuis novembre 2020, appréciera…