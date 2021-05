Grey's Anatomy : Jesse Williams annonce son départ de la série

Après 12 saisons passées dans «Grey’s Anatomy», Jesse Williams vient d’annoncer son départ de la célèbre série médicale. Il y apparaîtra pour la dernière fois le 20 mai prochain aux États-Unis, soit deux épisodes avant le final de la saison 17, prévu le 3 juin.

Dans l’épisode diffusé outre-Atlantique, dans la nuit de jeudi à vendredi, les téléspectateurs ont compris que l’interprète du docteur Jackson Avery – qui est apparu pour la première dans Grey’s Anatomy en 2009 en tant que personnage secondaire, avant de s’imposer comme un incontournable de la série – était sur le départ.

Lors d’un échange avec son père et April, son ex avec laquelle il a eu une fille, Harriet, le médecin a annoncé son intention de quitter Seattle pour aller s’installer à Boston pour y «créer une vraie égalité raciale dans l’univers de la médecine». Les fans ont explosé de joie quand April lui a avoué être séparée de Matthieu, laissant entrevoir la possibilité de voir le couple «Japril» se reformer.

«Extrêmement fier de notre travail»

Jesse Williams a publié un communiqué de presse, relayé par le site américain Deadline, pour expliquer la raison de son départ de la série, et remercier les téléspectateurs pour leur soutien infaillible.

«Je serai toujours reconnaissant pour les opportunités illimitées que m’ont offertes Shonda Rimes, la chaîne, le studio, mes camarades de casting, notre incroyable équipe, Krista Vernoff, Ellen Pompeo et Debbie Allen. En tant qu’acteur, réalisateur et personne, j’ai eu l’obscène chance d’apprendre tant de choses de la part de tant de personnes et je remercie nos magnifiques fans, qui insufflent tant d’énergie et d’appréciation. L’expérience et l’endurance nées de la création de près de 300 heures de télévision de premier plan dans le monde sont un cadeau que je chérirai toujours. Je suis extrêmement fier de notre travail, de notre impact et d’avancer avec autant d’outils, d’opportunités, d’alliés et de chers amis», peut-on lire.

«Jesse Williams est un artiste et un activiste extraordinaire. Regarder son évolution ces onze dernières années à l’écran et en dehors des plateaux a été un vrai cadeau. Il apporte tellement d’amour, de profondeur et d’intelligence à son travail. Il nous manquera terriblement et Jackson Avery nous manquera - joué à la perfection pendant tant d’années», a réagi la productrice Krista Vernoff.