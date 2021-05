Stranger Things saison 4 : que veulent dire les chiffres 002/004 dans le teaser ?

Le deuxième teaser de la saison 4 de «Stranger Things», publié le 6 mai, a affolé les fans en raison des chiffres 002/004 qui apparaissent dans la description de la vidéo.

Alors que la saison 4 de Stranger Things ne devrait pas arriver sur Netflix avant 2022, les téléspectateurs se débattent avec les deux teasers publiés par la plate-forme de streaming. Le premier en février 2020, qui révélait que Hooper était toujours en vie quelque part en Russie. Et le deuxième, hier, permettant de découvrir l’endroit où était retenu Eleven pour y subir des expériences scientifiques en compagnie d’autres enfants.

Les chiffres 002/004 qui apparaissent dans la description de la vidéo alimentent les plus folles théories depuis sa publication. Certains pensent qu’ils désignent les numéros des autres enfants-cobayes, étant donné que le chiffre 011 est tatoué sur le poignet d’Eleven. D’autres affirment que, si on multiplie 2x4, on obtient 8, qui est le chiffre de Kali Prasad aperçue dans la saison 2. Qui, elle aussi, avait réussi à fuir l'institution.

Mais la théorie la plus répandue, et probablement la plus juste, est que ces chiffres désignent le nombre de teaser qui seront dévoilés avant la révélation de la bande annonce de la saison 4. En effet, le teaser «From Russia with love» affichait 001/004. Le dernier en date 002/004. Deux prochains teasers, contenant des informations plus ou moins énigmatiques, devraient donc suivre dans un avenir plus ou moins proche.