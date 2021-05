The Voice : les demi-finalistes prêts à en découdre en direct ce samedi 8 mai

Les huit talents de The Voice encore en compétition vont ce samedi 8 mai, pour la première fois, se produire en direct. Ils tenteront de plaire au public désormais seul juge de l’émission.

Après avoir franchi toutes les étapes de la compétition (auditions à l'aveugle, battles, K.O. et cross-battles), les demi-finalistes de la dixième saison du télé-crochet de TF1 vont tenter de gagner leur place pour la grande finale qui se tiendra elle aussi en direct, le samedi 15 mai.

Voici les 8 Talents qui tenteront de décrocher une place de finaliste



RDV demain pour la 1/2 Finale

Florent Pagny compte deux talents en lice pour cette demi-finale : la tornade italienne Giada et la pétillante Marghe, deux jeunes femmes qui comptent parmi les favoris.

Des Auditions à l'Aveugle aux Cross Battles, on retrace le parcours de Giada (Team @florentpagny ) depuis le début de l'aventure



Retrouvez-la samedi pour les Grands Shows en Direct

ÉPOUSTOUFLANT - Marghe reprend "Don't Start Now" de @DUALIPA !



Quelle énergie !

Marc Lavoine est de son côté parvenu à garder trois chanteurs jusqu’à ce stade de la compétition : Jim Bauer, le surprenant fils du chanteur Axel Bauer, Arthur Chaminade, dont la technique vocale lui permet d’être à l’aise dans tous les genres, et enfin Tariq. D'abord éliminé lors des cross-battles, le slammeur a finalement été rappelé pour jouer la demi-finale à la place de The Vivi, candidat exclu pour ses propos racistes et homophobes sur Twitter.

Il a convaincu son Coach à chaque étape de l'aventure, retour sur le parcours de Jim Bauer (Team @LavoineOfficiel) dans The Voice





Il vous donne RDV demain pour en ½ Finale

Retrouvez Arthur (Team @LavoineOfficiel) Samedi pour les Grands Shows en Direct





En attendant, retour sur son parcours depuis le début de l'aventure

Revivez les performances de Tarik depuis ses 1ers pas dans The Voice



Il vous attend pour les ½ Finales samedi

Amel Bent défendra quant à elle l’Américaine aux allures de Lady Gaga Niki Black et le talentueux étudiant en musicologie réunionnais Cyprien.

(Re)découvrez les prestations de Niki Black (Team @amel_bent) depuis le début de l'aventure





Retrouvez-la pour les Grands Shows SAMEDI en Direct

Voici les prestations qui ont permis à Cyprien (Team @amel_bent) d'accéder à la demi-Finale de The Voice





RDV Samedi pour les Grands Shows en Direct

Seul Vianney n’a plus qu’un seul talent dans son équipe : il s’agit de Mentissa. La voix de la jeune femme, qui a déjà remporté The Voice Kids en Belgique, impressionne jurés et téléspectateurs par sa puissance.

Des fauteuils retournés aux Grands Shows en Direct, retour sur l'aventure de Mentissa (Team @VianneyMusique) dans The Voice





Elle sera au RDV des ½ Finales samedi

8 Talents pour seulement 4 places en finale

Qui parviendra à décrocher son billet pour la finale ?

C'est vous qui le déciderez

RDV samedi pour la 1/2 Finale de #TheVoice

des mesures sanitaires pour assurer le direct

Pour s’assurer de la bonne tenue du direct, la production aurait placé à l’isolement les candidats durant les deux semaines précédant le show. « Les huit talents sélectionnés pour ces lives (…) ont été mis à l'isolement depuis quelques jours déjà, avait écrit Télé-Loisirs. Tous vivent désormais à l'hôtel, ensemble, après avoir bien évidemment été testés, afin d'éviter toute contamination à la covid ». Pas question de laisser la place au hasard pour assurer la sécurité des personnes présentes, et la mésaventure d'un des candidats a sûrement rappelé à tous le caractère impérieux de la plus grande prudence.

Deux fois positif au Covid, Cyprien a en effet bien failli ne pas pouvoir participer à l’émission. « J’ai contracté le Covid-19 deux fois. J’avais été testé positif juste avant les auditions à l’aveugle. J’avais alors eu des symptômes : problèmes de respiration, grosse fatigue… J’ai dû attendre et être sûr que le virus soit parti pour passer devant les coachs. Quand le test PCR a enfin été négatif, j’ai pu passer l’audition à l’aveugle. C’était déboussolant, j’ai été bousculé car je suis vraiment passé le dernier jour de l’enregistrement. J’ai failli ne pas pouvoir participer à l’émission. Quand je suis arrivé sur le plateau, je n’avais rien préparé, fait aucune répétition. J’ai tout fait la même journée en vitesse accélérée. J’ai essayé de faire tout ce dont j’étais capable pour que ça passe et qu’au moins un coach se retourne», a-t-il expliqué à télé-Loisirs.

Alors qu’il pensait être sorti d’affaire, quelques semaines plus tard, au moment de préparer les battles, Cyprien a été frappé de nouveau par la maladie. « Avant de revenir à Paris pour préparer les battles, je me fais re-tester pour être sur et là, le choc, je suis positif, lance-t-il. J’ai alors fait deux tests supplémentaires et les deux se sont révélés positifs. À ce moment-là, je ne comprenais plus rien. J’étais dégoûté et déçu, car je n’ai pas pu faire un véritable coaching avec Vitaa et Slimane (les co-coachs d’Amel Bent lors des battles, NDLR). Non, à la place, moi j’étais en visio', seul dans mon salon. Donc j’étais dégoûté (rires) ».

Alors jurés et participants de The voice seront-ils tous autorisés à participer au direct ? Réponse ce samedi 7 mai à 21h05. Pour commencer à se mettre dans l'ambiance, les candidats ont enregistré une reprise du titre « Casting » de Christophe Maé :