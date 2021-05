The Voice : qui sont les 4 finalistes ?

Ce samedi 8 mai s’est tenue la demi-finale de The Voice. Il s’agissait ainsi du premier show en direct où les huit candidats ont pu s’affronter vocalement. À l’issue de cette soirée, on connait désormais les noms des quatre finalistes de cette saison.

Hier encore, ils étaient huit à faire vibrer le public. Dans l’équipe d’Amel Bent, Cyprien avait repris le titre «Corps» d’Yseult et Niki Black s’offrait le titre du légendaire Johnny Hallyday, «Les portes du pénitencier».

Dans le groupe de Florent Pagny, on a pu voir Giada s’approprier «Somebody to love» de Queen dans une version italienne, quant à Marghe, cette dernière a décidé de chanter l’inoubliable «You are so beautiful» de Joe Cocker.

Du côté de Marc Lavoine, un demi-finaliste surprise comptait parmi les siens. En effet, Tarik était encore en lice avec une version plus actuelle du «Déserteur» de Boris Vian, aux côtés de Jim Bauer et Arthur qui avaient repris respectivement «Cry me a river » de Justin Timberlake et «Le Chanteur» de Daniel Balavoine.

Et pour équilibrer cette distribution de demi-finalistes, Vianney comptait un seul candidat dans sa team qui l’a ému aux larmes. Il s’agissait de Mentissa Aziza qui a réinterprété le tube «Pour ne pas vivre seul» de Dalida.

Qui sont les 4 finalistes ?

À la suite d’une demi-finale très serrée qui a vu les talents défiler, les téléspectateurs ont finalement fait leur choix. Et les résultats des votes ont ainsi été annoncés en direct à la fin du prime de l’émission. Jim Bauer, Mentissa Aziza, Marghe et Cyprien sont les quatre candidats qui ont accédé à la finale de The Voice.

La promo 2021 de The Voice, unie et soudée



Qui seront les 4 finalistes selon vous ? pic.twitter.com/HGGyguxLHT — The Voice : La Plus Belle Voix (@TheVoice_TF1) May 8, 2021

Chaque coach de l’émission a pu se féliciter d’avoir réussi à qualifier l’un de leurs candidats pour la dernière ligne droite qui se déroulera le 15 mai prochain. On découvrira qui succèdera au dernier vainqueur de The Voice, Abi Bernadoth.