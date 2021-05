Antidisturbios : la série espagnole sur les bavures policières le 13 mai sur Canal+

Déjà proposée sur Polar+ en novembre dernier, la série espagnole «Antidisturbios» plonge les téléspectateurs au cœur d’une affaire de violence policière de façon magistrale, en évitant le piège du manichéisme primaire. Elle sera disponible en intégralité sur myCANAL le 13 mai.

Cette série en six épisodes pilotée par Rodrigo Sorogoyen et Isabel Pena s’est inspirée d’un fait réel, celui de l’évacuation des bureaux de vote du gouvernement fédéral par les forces de l’ordre espagnoles, en octobre 2017, au moment du référendum sur l’indépendance en Catalogne – dont le résultat en faveur de l’indépendance à plus de 90% sera annulé par le tribunal constitutionnel espagnol. Cet événement fera plusieurs blessés dans les rangs des indépendantistes, et des dizaines chez les policiers. Mais ce sont les images, très violentes, publiées sur les réseaux sociaux qui vont choquer l’opinion publique.

Les showrunners ne proposent pas une reconstitution de ces événements. Mais se penchent sur la question des violences policières à travers l’histoire d’un groupe de six policiers chargés de procéder à l’expulsion d’un appartement, dans un quartier populaire de Madrid.

Comment gérer la violence au quotidien ?

Quand ils se retrouvent face-à-face avec des militants pour le droit au logement, leur chef décide d’appeler des renforts. Une demande refusée par la hiérarchie. Quand il demande à ce que la situation – potentiellement explosive – soit exposée au juge afin qu’il puisse en mesurer le danger, l’ordre est de maintenir l’intervention.

Mais la situation dégénère rapidement, et conduit à la mort d’un jeune sénégalais. Une enquête interne pour homicide involontaire est immédiatement ouverte. Parmi eux se trouvent une enquêtrice brillante et ambitieuse déterminée à faire éclater la vérité. Et celle-ci ne manquera pas de révéler les responsabilités qui se jouent bien au-delà des six policiers, pris au piège d’une affaire qui les dépasse.

Pour Rodrigo Sorogoyen, Antidisturbios lui a permis de se pencher sur des questions primordiales concernant les forces de l’ordre, et leur rapport à leur mission face à la violence quotidienne à laquelle ils sont confrontés. «Où est la limite dans l’usage nécessaire de la force ? Comment gère-t-on un travail qui t’oblige à traiter avec la violence au quotidien ? Comment vivent, comment dorment ces policiers ? Pour livrer une réponse à ces inquiétudes qui m’intéressent comme réalisateur, spectateur et citoyen, nous avons créé cette série», expliquait au site espagnol VerTele en mai 2019.

Si la réalisation immersive permet de faire entrer les téléspectateurs au plus près de l’action, le casting donne un relief impressionnant aux personnages de la série, notamment la révélation Vicky Luengo, qui incarne l’enquêtrice Laia ou encore Hovik Keuchkerian dans le rôle du chef de brigade, Salva, dont le visage n’est pas inconnu des fans de La Casa de Papel, où il prête ses traits au personnage de Bogota.