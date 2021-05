Laetitia Milot : la production refuse qu'elle revienne dans Plus Belle la Vie

Dans une interview parue ce lundi 10 mai dans Télé Star, Laetitia Milot confie vouloir revenir dans Plus Belle la Vie, mais se confronter à un refus de la production.

« J'ai revendiqué mon envie de retour depuis trois ans, pour le public qui le réclame. Mais la production ne souhaite malheureusement pas que Mélanie (son personnage dans Plus belle la Vie, ndlr) revienne », a-t-elle regretté.

En 2019, l’actrice avait déjà révélé qu’elle demandait à revenir dans le feuilleton de France 3. « Depuis trois ans, je me rends disponible, quelques mois dans l’année, en prévision du retour de Mélanie dans Plus belle la vie, avait-elle déclaré pour Télé 7 Jours. Malheureusement, les auteurs n’ont pas encore trouvé le bon scénario pour faire revenir mon personnage au Mistral », expliquait-elle alors.

« La balle est dans leur camp, donc, mais je serais heureuse de son retour dans la série », avait-elle ajouté. Le 30 novembre dernier elle confiait encore que la réponse à son envie de revenir était toujours négative. « Je dois beaucoup à cette série qui m'a lancée. Je suis très attachée à Mélanie. Mais pour le moment, il n'est pas prévu qu'elle revienne ».

L'actrice a multiplié les projets

Pendant quatorze ans, Mélanie a été l'un des personnages principaux de Plus belle la vie. Sa dernière apparition au Mistral remonte à 2018. Cette année-là, la comédienne avait pris la décision de quitter Plus belle la vie afin de se lancer dans de nouveaux projets. « J'aime tourner et écrire. Depuis que j'ai découvert ce rythme de vie, j'ai des idées plein la tête. Je suis boulimique de travail. J'épuise tout le monde autour de moi, mon mari en a parfois marre », confirme-t-elle cette semaine dans Télé Star.

Il est vrai que la comédienne ne chôme pas… Depuis son départ de la série, celle qui est devenue maman d'une petite fille prénommée Lyana en mai 2018, a notamment tourné dans la série policière Olivia, et les téléfilms Coup de foudre à Bora Bora, et Un Bébé pour Noël. Dans ce planning chargé, il restera cependant toujours une place pour un éventuel retour de Mélanie… Aux scénaristes de PBLV de se pencher un jour sur la question, ou pas.