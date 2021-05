«Prise du Capitol : la chute de Trump», un documentaire choc à voir sur myCANAL le 3 juin

Le documentaire «Prise du Capitol : la chute de Trump» propose de remettre en perspective la prise d’assaut du symbole le plus sacré de la démocratie américaine, le 6 janvier 2021, par les partisans de Donald Trump.

Après un discours incendiaire dans lequel il refusait, encore et toujours, de reconnaître sa défaite, et haranguait ses supporters en les poussant à agir pour «récupérer leur pays», une foule s’est présentée devant le Capitol, le 6 janvier 2021, au moment où les législateurs s’apprêtaient à certifier les résultats de l’élection présidentielle.

Dans ce documentaire, des témoins présents sur place livrent une description glaçante de cette émeute violente et destructrice, qui a coûté la vie à 5 personnes, dont un officier de police. «C’était difficile de vraiment réaliser ce qui se passait, et je n’arrivais pas à en croire mes yeux. Je n’arrêtais de me dire : ‘Est-ce que ce que je vois est vraiment en train de se produire ?’», déclare un photographe présent sur place.

Plusieurs élus, pris au piège dans le Capitol, offrent également leurs témoignages, et ce moment où ils ont été contraints de se mettre à l’abri alors que les insurgés tentaient de forcer les portes de la Chambre des représentants. Avec seulement quelques agents de sécurité pour les empêcher d’entrer.

«Aucun de nous n’a signé pour une insurrection», affirme un membre de l’administration de Donald Trump ayant assisté à la scène avec horreur. «Je pense que cela ternira sa réputation pour toujours. C’est ce qui me déçoit le plus pour tous ceux qui, comme moi, ont travaillé corps et âmes avec lui, et pour lui, pendant son mandat», poursuit-il.

Prise du Capitol : la chute de Trump à regarder sur PLANÈTE+CRIME INVESTIGATION jeudi 3 juin à 21h, et disponible dans la foulée sur myCANAL.