Tout le monde veut prendre sa place : Laurence Boccolini répond aux rumeurs l'annonçant comme remplaçante de Nagui

En juillet 2021, Nagui quittera l’animation de «Tout le monde veut prendre sa place». Laurence Boccolini va-t-elle le remplacer ? La rumeur ne cesse d’enfler.

Le groupe France Télévisions a, bien évidemment, commencé à chercher un(e) remplaçant(e) pour prendre la succession d’une de ses émissions les plus populaires. Interrogée par le magazine Télé 7 Jours, Laurence Boccolini – dont les émissions Mot de passe et Un mot peut en cacher un autre ne seront pas présentes sur la grille de rentrée de France 2 après l’été – a confirmé avoir passé des essais. Mais que rien n’avait été décidé pour le moment.

«Je n’en ai aucune idée… Je connais Nagui depuis que l’on a 20 ans. On s’apprécie, on se respecte. Je sais que les équipes de France Télévisions travaillent à cela. Et ils prendront leur décision. J’ai fait des essais, mais je n’étais pas la seule ! C’est une très belle émission», explique-t-elle.