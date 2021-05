Ces 3 jeux de société pour s'amuser pendant vos jours fériés

Traditionnellement, le mois de mai est celui des ponts et des jours fériés en France. C'est surtout l'occasion, puisque la réouverture des activités de loisirs va donner lieu à de véritables raz-de-marée, de se retrouver enfin chez les uns et les autres pour partager des moments de convivialité depuis si longtemps disparus.

Alors pourquoi ne pas en profiter pour poser sur la table un bon jeu de plateau - ou de société selon les terminologies - pour de longues heures de plaisir ? Du plus simple au plus fouillé, voici trois idées de jeux fraîchement sortis mais qui connaissent déjà le succès. De longues heures de détente en perspective.

«Beez», pour des parties rapides et simples de 2 à 4 joueurs

© DR

Le principe : Ici, pas besoin de rester le nez dans les règles du jeu pendant des heures avant d'entamer une partie, une petite dizaine de minutes devraient être largement suffisantes pour comprendre les mécaniques.

Comme son nom l'indique, il s'agit de s'occuper de jolies petites abeilles. Celles-ci devront aller butiner de fleurs en fleurs, stocker le pollen de différentes couleurs récolté dans les alvéoles, qui se tranformera alors en miel. Les gouttes de miel serviront de points de victoire finale. La disposition du pollen récolté ( ligne droite, triangle,...) dans le nid, les objectifs inscrits sur les cartes (3 par joueur), et surtout l'anticipation des mouvements des abeilles rivales sont les trois piliers du jeu.

Idéal si vous souhaitez jouer avec toute la famille, tout en valorisant une thématique positive et dans l'air du temps. Les créateurs ont d'ailleurs pris un soin tout particulier à développer les informations sur ces petites créatures de plus en plus menacées. Dès 8 ans, il est possible de se lancer sans être perdu, et les parties durent entre 20 et 40 minutes. A noter qu'une variante Expert est prévue pour les habitués des jeux de plateau. La qualité des pions abeille et du plateau, très coloré, ajoutent à l'intérêt du jeu.

Dans le même esprit : Brave Rats (Blue Orange), pour des parties rapides à 2 et à tout âge.

Beez, éditeur Next Move, 39 € environ.

«carcassonne, édition 20eme anniversaire», un classique pour toute la famille

© DR

Le principe : dans ce grand classique de l'univers du jeu, il est, contrairement à ce que l'on pourrait penser, préférable d'accumuler les «tuiles» ! Prenant place dans le sud de la France médiévale, le jeu commence en effet lorsque les joueurs, chacun à leur tour, posent leur première tuile sur la table, qui représente aussi bien un terrain, qu'une église, une route, une ville,... ou une combinaison de ces éléments. Il faudra ensuite peupler de personnages, représentés par des poins, ces différentes tuiles qui s'additionnent. Ici un paysan, là un prêtre,...Chaque tuile complétée permettra à son propriétaire de gagner des points. Le joueur peut tenter par ailleurs de gêner ses adversaires en posant près de leurs terres des tuiles qui affaibliront leur stratégie.

Idéal si vous voulez avoir la certitude de vous lancer dans un jeu maintes fois récompensé (cette édition marque ainsi les 20 ans de son titre de meilleur jeu de l'année 2001) et éprouvé. Archétype du jeu de plateau d'expansion, tous les aspects sont abordés, entre construction de sa stratégie et tentatives d'affaiblissement des adversaires. Il est tout à fait possible de pouvoir s'amuser dès 7 ans, et jusqu'à 5 joueurs. La durée des parties peut être très variable, souvent comprise entre 30 minutes et une heure. Cette édition spéciale remet au goût du jour la boîte et les tuiles, et propose 3 petites extensions ajoutant des décors et personnages. Surtout, la longue existence de ce jeu et son succès ont permis la création de nombreuses extensions, qui renouvelleront le plaisir de jeu.

Dans le même esprit : Citadelles (Edge), pour mêler bluff et stratégie jusqu'à 7 joueurs.

Carcassonne, édition 20e anniversaire, Z-Man games, 36 €.

«Vampire : la mascarade - héritage», le parfait mêlange entre jeu de plateau et de rôle

© DR

Le principe : le jeu s'inspire de l'univers des vampires issus des romans d'Anne Rice, avec ses grandes familles séculaires, ses jeux de pouvoir et d'influence si bien montrés dans le film Entretien avec un vampire, puis dans son adaptation en jeu de rôle en 1991, déjà baptisé Vampire, la Mascarade. Cette fois, le jeu propose d'incarner un membre éminent d'une lignée de buveurs de sang (9 familles au choix), dont le but va être d'asseoir sa domination sur les autres clans, en renforçant ses pouvoirs, sa descendance et son influence au travers de missions à accomplir et de secrets à dévoiler. Ce jeu est de type «Legacy», c'est-à-dire qu'il offre des possibilités d'adaptation, de modification et de personnalisation différentes pour chaque «campagne». En effet, les règles permettent de couvrir 700 ans d'histoires, du moyen-âge jusqu'à nos jours, chaque époque regroupant 3 chapitres, pour un total de 21 parties comprises entre 30 et 90 minutes selon le nombre de participants. A chaque fois, les joueurs reprendront la situation telle qu'ils l'avaient laissée à la fin d'un chapitre, donnant une épaisseur rare pour un jeu de plateau aux personnages incarnés. Il est possible aussi de faire une «qsimple» partie, mais on perd alors un peu ce qui fait le sel de ce jeu.

Idéal si vous voulez donner une suite à vos parties et ne pas recommencer à zéro à chaque fois. Un groupe de joueurs régulier (2 à 4), une famille fan du genre ( à partir de 14 ans, les lus jeunes sauront aussi y jouer), ou des pratiquants de jeu de rôle qui veulent changer de cadre devraient à coup sûr y trouver leur bonheur. Et la richesse du contenu de la boîte, le nombre d'accessoires (une vraie malle aux trésors) - qui apportent réellement au déroulé du jeu - et leur diversité achèvent de convaincre de la qualité de l'ensemble.

Si les jeux précédents sont parfait pour se lancer dans des parties rapides aux règles simples destinées à presque tous les âges, Vampire : la mascarade - Héritage s'adresse plutôt à ceux qui connaissent déjà les mécaniques du jeu de plateau...et un peu du jeu de rôle. Mais comme pour toute autre activité, un peu de temps consacré aux règles vous garantira des heures de jeu aux rebondissements et aux enjeux incomparables. A noter qu'un «Reset Pack» très abordable permet de rejouer différemment l'intégralité de la campagne. Pour mieux se faire une idée, ce LIEN offre de nombreux conseils, démos, et éléments à télécharger.

Dans le même esprit : puisque les bonnes nouvelles semblent - enfin! - se confirmer sur le front de la pandémie, pourquoi ne pas en jouer avec Pandemic : Legacy, pour mêler survie et entraide, de 2 à 4 joueurs, à partir de 14 ans, pour des parties d'1 à 2 heures.

Vampire : la Mascarade - Héritage, Don't Panic Games, 80 €.