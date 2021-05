Golden Globes : pourquoi la chaîne américaine NBC ne diffusera pas l'édition 2022 ?

La chaîne américaine NBC a annoncé son intention de ne plus diffuser la cérémonie des Golden Globes – qui récompense les meilleures œuvres de fiction du cinéma et de la télévision – pour l’édition 2022. Explications.

Comment en est-on arrivé là ? En février dernier, un article du journal américain Los Angeles Times avait notamment pointé du doigt le fait qu’aucun journaliste noir ne figurait parmi la liste des 87 membres (86 depuis l’éviction le 20 avril dernier de l’ancien président Philip Berk) de la Hollywood Foreign Press Association (HFPA) en charge de déterminer les lauréats, en plus d’autres problèmes propre à son fonctionnement pour le moins opaque. Le mouvement Time’s Up avait alors mené une campagne pour exiger des réformes au sein de la HFPA, afin d’être plus en phase avec la diversité raciale, ethnique et de genre. Celle-ci a reçu le soutien de plusieurs stars hollywoodiennes et d’une grande majorité d’agences en relations publiques travaillant dans l’industrie cinématographique.

Un plan d'action proposé

La Hollywood Foreign Press Association a rapidement réagi, reconnaissant le besoin d’une réforme et sa volonté de mettre en place des mesures significatives pour y parvenir. Elle a ainsi proposé un plan d’action étalé sur les 18 prochains mois. Comment expliquer, dès lors, que NBC annonce sa décision de ne pas diffuser la cérémonie en 2022 ? La chaîne américaine a publié un communiqué, ce 10 mai, pour justifier son choix.

«Nous continuons de penser que la HFPA est engagé dans une réforme significative. Toutefois, un changement de cette envergure exige du temps et du travail, et nous sommes convaincus que la HFPA a besoin de temps pour faire cela correctement. De fait, NBC ne diffusera pas la cérémonie des Golden Globes en 2022. Dans l’éventualité où le plan sera exécuté dans les temps, nous sommes confiants sur le fait d’être en mesure de diffuser la cérémonie en 2023», peut-on lire via le site américain Variety.

Le mouvement Time’s Up et la coalition d’agences en relations publiques ont annoncé leur intention de maintenir leur boycott de la HFPA jusqu’à la mise en place effective des réformes annoncées. Netflix, Amazon ou encore WarnerMedia ont adopté la même position. Des stars de premiers plans, telles que Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, mais aussi Tom Cruise – qui a rendu les trois prix qui lui avait été attribués aux Golden Globes en signe de protestation – soutiennent ouvertement cette réforme.

La balle est désormais dans le camp de la Hollywood Foreign Press Association pour réussir à reformer son organisation en profondeur, et ainsi espérer revenir sur le devant de la scène dans les plus brefs délais.