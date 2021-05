Fort Boyard : Jean-Marc Généreux va incarner un nouveau personnage

Ancien juré de «Danse avec les Stars», Jean-Marc Généreux arrive dans Fort Boyard pour y incarner un nouveau personnage.

Le présentateur de « Spectaculaire» y jouera Gary Boo, un trappeur canadien, annonce Le Parisien. Intégrer ‘Fort Boyard’, le Québécois en « rêvait », a-t-il fait savoir au quotidien. « Au Québec, il y a Brad Pitt et le Père Fouras, s’amuse-t-il. C’est comme être sélectionné en équipe de France pour un footballeur. C’est une émission emblématique. Même chez nous, on a eu notre version », a-t-il dit, confiant qu’il avait lui-même demandé à participer à l’émission.

«Sur le tournage de 'Boyard Land', j’avais pris tellement cher, raconte-t-il. J’ai dit à la production Regardez bien ma tête, j’ai tout donné. Je ne reviendrai plus dans vos émissions. » Et il a ajouté : « À moins que vous me trouviez un personnage sur le fort… ».

Ne pas faire dans la mesure

Après avoir passé dix-sept jour à l’isolement pour gagner le droit de participer à la prochaine saison - une mesure sanitaire imposée dans le cadre de la pandémie de Covid-19, Jean-Marc Généreux a enfilé son costume de Gary Boo sur le tournage de la nouvelle saison qui vient de démarrer. « Ce gars rassemble tout ce que j’avais envie de faire. Je vais pouvoir me lâcher sur l’accent. On sera dans la caricature pour apporter du sourire aux gens », a-t-il confié.

Les téléspectateurs devront encore attendre plusieurs semaines avant de le découvrir dans ce rôle. La date de lancement de la saison 2021 de Fort Boyard n’a pas encore été communiquée. Il se murmure que huit nouvelles épreuves attendront les participants. Parmi ces derniers pourraient figurer Monsieur Poulpe, Nabilla ou encore Daphné Bürki.