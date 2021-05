Laetitia Milot menacée de mort par un fan obsessionnel

Invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste ce mardi 11 mai, Laëtitia Milot s'est confiée sur le harcèlement qu'elle a subi de la part d'un « fan », qui est allé jusqu’à la menacer de mort.

Une expérience traumatisante dans laquelle elle a puisé l'inspiration pour écrire son nouveau roman Sélia, un thriller psychologique sur une chanteuse harcelée par un fan obsessionnel.

Alors que Cyril Hanouna lui demandait si elle-même avait déjà rencontré des problèmes avec des fans, l'ex-star de Plus belle la vie a répondu : « Un seul et c'est celui qui m'a inspirée pour ce roman ». Et d'ajouter : « En fait c'est un fan avec qui ça commençait doucement, par une simple histoire d’amour», a-t-elle expliqué, avant de décrire une situation qui a dégénéré au point de devoir porter plainte.

« Au fur et à mesure, c'est monté, monté », a-t-elle décrit. « Jusqu’à des menaces de mort. Et en fait après, il est allé très loin, et c'est allé dans un procès. Il y a eu un procès, ça a été le seul fan. Sinon je vous rassure tout va bien avec le public », a-t-elle précisé.

En 2015 dans Gala, la comédienne avait déjà raconté cette effrayante mésaventure qui remonte à 2013. « J'ai reçu des lettres chez moi et au studio de Plus Belle La Vie, des messages sur les réseaux sociaux. Les mots utilisés étaient très humiliants et terrorisants, la personne était très bien renseignée sur moi », avait-elle expliqué. « J'ai fini par avoir la boule au ventre. J'ai donc pris la situation en main et porté plainte afin que l'on identifie l'homme en question et qu'il soit jugé ».