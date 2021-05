Lupin : une nouvelle bande annonce et une date pour la partie 2 (VIDEO)

C’est le 11 juin prochain que Netflix entamera la diffusion de la partie 2 de sa série à succès, Lupin, avec Omar Sy dans le rôle principal. Et la nouvelle bande annonce dévoilée par la plate-forme de streaming se révèle très alléchante.

Les téléspectateurs vont pouvoir découvrir la suite des aventures d’Assane Diop à travers les cinq épisodes qui composent cette partie 2 diffusée cinq mois après la première. «Si vous avez aimé cette partie (la première, ndlr), vous allez trouver la deuxième incroyable», prévient Louis Leterrier, le réalisateur des trois premiers épisodes de la série, dans un entretien avec nos confrères d’Allociné.

Piégé par le patriarche de la famille Pellegrini, il va tout mettre en œuvre pour sauver son fils Raoul qui été kidnappé à la demande d’Hubert Pellegrini. Assane tient ce dernier responsable de la mort de son père des années plus tôt, et compte bien se venger – à sa manière – de cet homme riche et puissant en s’inspirant, comme à son habitude, des techniques de son héros, Arsène Lupin.

Depuis sa mise en ligne en janvier 2021 sur Netflix, Lupin a enregistré des records d’audience sur la plate-forme de streaming aux quatre coins du globe. Au point de devenir une des séries les plus regardées par les abonnés. Un succès inattendu, peut-être, mais qui s’explique par la qualité de cette fiction dans laquelle Omar Sy crève l’écran dans le rôle principal. Le comédien a déjà confirmé être prêt à incarner le personnage d’Assane Diop pour plusieurs saisons si Netflix souhaitait prolonger l’aventure. Et il est certain que des millions de fans partagent le même avis.