Top Chef - Quart de finale : la cuisson d'Anne-Sophie Pic, les oeufs d'Eric Fréchon… Ce qui attend les candidats ce soir

La quatorzième semaine du concours Top Chef est diffusée ce soir, et la tension monte encore d’un cran. Alors que les quarts de finale ont débuté mercredi dernier, les quatre candidats toujours en lice tenteront de décrocher de nouveaux pass pour une place en demi-finale.

La semaine dernière Pierre et Matthias ont ouvert le bal, décrochant chacun un «ticket d'or». Mais pour accéder à la demi-finale, chaque candidat doit en obtenir deux. Celui n’ayant pas rempli cette mission sera éliminé. Pour poursuivre cette quête du graal amorcée mercredi dernier, Sarah de la brigade de Paul Pairet, Matthias coaché par Philippe Etchebest, Mohamed épaulé par Hélène Darroze et Pierre de la brigade de Michel Sarran ne seront pas épargnés. Ils vont devoir faire preuve d’originalité pour ajouter un pass à leur tableau de chasse ou décrocher leur premier billet vers la demi-finale, en affrontant deux épreuves périlleuses respectivement lancées par Anne-Sophie Pic et Eric Fréchon.

La cuisson dans un fruit ou un légume d'anne-sophie pic

Elue meilleure femme cheffe au monde, Anne-Sophie Pic défie les candidats sur une technique à haut risque. Leur mission : cuir leur recette dans un contenant qui ne sera ni une casserole, ni une poêle ni une cocotte mais dans un fruit ou un légume, afin que ce dernier imprègne le pat de ses saveurs. Un concept dit de l’imprégnation, qu’Anne-Sophie Pic a largement développé. Sa recette de coquilles Saint-Jacques au rhum et céleri, cuit dans une noix de coco, figure ainsi parmi les plats-signatures de la cheffe la plus primée de l’Hexagone, avec huit étoiles à son palmarès.

"C’est la seule cheffe française à avoir 8 étoiles au palmarès"



Mercredi #TopChef reçoit une invitée exceptionnelle, @AnneSophiePic



RDV à 21.05 en partenariat avec @KonbiniFr, @RTLFrance et @CuisineAZ pic.twitter.com/WFyIUSnppn — M6 (@M6) May 10, 2021

Une technique que devront à leur tour s’approprier les candidats, avec une difficulté : trouver le bon accord de saveurs et choisir le bon contenant qui devra donner du goût au plat, sans pour autant être dégusté.

Eric Fréchon demande du jamais vu

Pour tenter de décrocher un autre pass, les candidats auront à relever un second challenge tout aussi difficile. Ils devront en effet surprendre le chef triplement étoilé et meilleur ouvrier de France Eric Fréchon, avec un produit simple qu’il affectionne particulièrement : l’œuf. Comment ? En faisant découvrir à ce maestro de la cuisine gastronomique l’œuf comme il ne l’a jamais vu. Rien que ça. Une épreuve inspirée de l’une de ses recettes phares : un œuf de poule cuit par le froid, au caviar de Sologne et or fin.

Un plat né d’un faux pas. Plus exactement de l’erreur d’un stagiaire qui, alors qu’il devait mettre les œufs au frais et ne connaissant pas encore les cuisines, s’est trompé de porte et a glissé les œufs au congélateur. Lorsque le chef a découvert cette maladresse le lendemain, il a écalé les œufs pour voir s’ils pouvaient être sauvés. Il a alors découvert un jaune à la texture et la couleur incroyable. Une nouvelle cuisson venait de voir le jour. C’est ce coup d’éclat que devront à leur tour reproduire les candidats ce soir.

Lequel d’entre eux brillera sur ces deux épreuves difficiles ? L’un des candidats réussira-t-il à décrocher un deuxième pass et à accéder à la demi-finale? Réponse dès ce soir.