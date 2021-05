Ellen DeGeneres : après 19 saisons, elle arrête son émission culte pour faire taire les polémiques

La 19e saison sera bien la dernière. Ellen DeGeneres, la présentatrice star de la télé américaine, a annoncé hier dans une interview à Hollywood Reporter qu'elle allait mettre un terme à sa diffusion, dans le courant de l'année 2022.

Et cette annonce fait l'effet d'une véritable surprise dans le monde de la télévision américaine, l'animatrice n'accordant que très peu d'interviews. Les propos avancés valent donc leur pesant d'or. Ellen DeGeneres évoque plusieurs raisons à cette décision : «Aussi forte et divertissante que soit cette émission, ce n’est plus un défi», explique-t-elle, ajoutant qu'elle allait «arrêter après la saison 16 (…) Mais ils voulaient que je signe pour quatre ans de plus. J’ai dit peut-être un de plus. Ils ont dit que c’était impossible (…) Nous nous sommes donc mis d’accord sur trois années supplémentaires et je savais que ce serait les dernières. C’était le plan dès le départ. Tout le monde me disait, après la signature : ‘Tu sais que ce sera la saison 19, n’as-tu pas envie d’aller jusqu’à 20 ? C’est un bon chiffre.’ Mais 19 aussi».

Un arrêt inattendu pour le Ellen DeGeneres show, qui a vu défiler tout ce que la planète du divertissement américain et mondial peut proposer de plus tendance. Promotions, révélations,...Toutes les raisons étaient bonnes pour figurer sur la liste des invités de l'animatrice désormais âgée de 63 ans.

Les derniers revers ont eu raison de l'émission

L'usure du temps est donc pour beaucoup dans l'arrêt du show et ses plus de 3000 épisodes, appuyé par sa femme Portia de Rossi depuis un certain temps. La baisse importante de l'audience est évidemment à prendre aussi en compte. Alors qu'elle cumulait 84 millions de dollars de bénéfices en 18 ans d'existence du programme, ce dernier n'attirait plus qu'un million de téléspectateurs - deux fois moins que d'habitude - depuis la survenance de la polémique, en juillet 2020, sur son caractère intransigeant, voir odieux avec ses équipes, une fois les caméras éteintes.

Si à l'époque, elle avait dû présenter de brèves excuses, elle a toutefois tenu à préciser dans l'interview à Hollywood Reporter que si elle avait « dû quitter l’émission à cause de ça, je ne serais pas revenue cette saison. Donc ce n’est pas pour cette raison que j’arrête».

Et c'est aujourd'hui, jeudi 13 mai, que cette pionnière de la reconnaissance des droits des minorités LGBTQ devrait officiellement annoncer la nouvelle dans son émission, face à celle qui ne sera bientôt plus sa rivale, à savoir Oprah Winfrey.