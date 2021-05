Friends : le teaser et la date de l'émission spéciale dévoilés

L’émission spéciale retrouvailles de «Friends» sera diffusée le 27 mai prochain sur la plate-forme HBO Max qui vient d’en dévoiler le premier teaser.

Dans la vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux, les six acteurs de la série culte marchent ensemble sur une version down tempo de la célèbre musique du générique qui devrait émouvoir tous les fans du show. Cet «épisode spécial» se plie à la tradition des «The One» chère à Friends, et s’intitule «The One Where They Get Back Together» ou «Celui où ils se retrouvent» en version française.

Enregistrées le mois dernier, après avoir été maintes fois repoussées en raison de la pandémie de Covid-19, ces retrouvailles à l’écran - 17 ans après la fin de la sitcom - de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer et Matthew Perry, seront donc finalement diffusées ce 27 mai et réserveront plusieurs «surprises», à commencer par la présence de plusieurs invités prestigieux a fait savoir HBO dont David Beckham, Justin Bieber, Lady Gaga, Cara Delevingne, Cindy Crawford, le groupe BTS, Kit Harrington, ou encore Reese Witherspoon…