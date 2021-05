HPI : un scénariste remet Audrey Fleurot à sa place

Audrey Fleurot se réjouit – à juste titre – des audiences de la série «HPI» depuis son lancement. Mais ses déclarations dans la presse ne sont pas toujours bien accueillies par certains de ses collègues de travail.

C’est le cas notamment d’un des trois scénaristes de la série de TF1, Nicolas Jean, qui, dans un entretien avec le magazine Le Point, s’est étonnée de certaines sorties médiatiques de la comédienne à propos des touches personnelles qu’elle a apporté à son personnage, ou encore les improvisations réalisées devant la caméra.

«Si vous l'écoutez, elle a tout fait. On ne sait même pas à quoi on a servi ni ce qu'on a foutu pendant deux ans. Mais je ne lui en veux pas. Quand on choisit d'être comédien, c'est parce qu'on aime être dans la lumière. Ce n'est pas la première fois qu'on me la fait celle-là, et sûrement pas la dernière», explique celui qui travaille également sur le feuilleton à succès de la première chaîne, Demain nous appartient.

Une position que s’empresse de tempérer l’autre scénariste interrogée, Alice Chegaray-Breugnot. «Bien sûr qu'elle apporte des choses. On en discute toujours ensemble. L'essentiel, c'est que la part d'improvisation ne nuise pas à la fluidité et à la compréhension des intrigues et des enquêtes que l'on raconte», précise-t-elle.

Les fans de HPI seront ravis d’apprendre qu’une saison 2, en huit épisodes, est déjà en cours d’écriture. Et que les scénaristes s'imaginent déjà «aller plus loin» avec le personnage de Morgane Alvaro. Ça promet.