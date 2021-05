Koh-Lanta : dilemme et tarte au citron au menu de ce vendredi 14 mai

Diffusé ce vendredi 14 mai, le 10e épisode de Koh-Lanta Les Armes Secrètes ne va pas ménager les huit candidats encore en compétition. En manque d'amour ou en manque de calories, il va leur falloir faire encore preuve de force mais aussi de patience.

« En Polynésie, il y a de moins en moins d’aventuriers en lice pour le titre d’ultime survivant et les 100 000 euros en jeu. Mais les conditions de vie sont de plus en plus dures et il faut résister aussi bien physiquement que mentalement, annonce TF1. Certains vont connaître de vraies difficultés, mais l’entraide et le surpassement seront de nouveau au rendez-vous ».

Dans les premières minutes les candidats, qui en sont à leur 28e jour d’aventure, sont encore sous le choc. La semaine dernière le bracelet noir, arme secrète redoutable, a fait sortir à leur grande surprise, Laetitia et (le choucou du public) Vincent. « On a jamais vu ça dans Koh-Lanta, que tu pouvais chiper un collier à quelqu’un (…) ce conseil c’était un truc de fou », commente Laure encore surprise. « Un coup de maître de Lucie pour protéger Maxine », salue quant à lui Denis Brogniart.

Les participants vont devoir se remettre rapidement de leurs émotions car une épreuve les attend, celle des étoiles. Cette épreuve de confort particulièrement physique censée réussir aux plus patients et endurants, confrontera ensuite le vainqueur à un choix cornélien : le courrier de ses proches ou de la nourriture ?

« Le gagnant ou la gagnante va avoir un choix à faire, explique Denis Brogniart. Soit il prend le menu avec une entrée, un plat et un dessert, soit il opte pour la seconde solution (…) des nouvelles de ses proches, de ses parents, de son conjoint mais également de ses enfants s’il en a ».

Alors y aura-t-il des larmes devant les bisous envoyés par papy et mamie ou bien devant la tarte au citron et la mousse au chocolat ? Réponse ce vendredi 14 mai à partir de 21h05.