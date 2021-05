Koh-Lanta : quand la prod fait appel à des doublures

Koh Lanta 2021 alias Koh Lanta, les Armes Secrètes dévoilera son 10e épisode ce vendredi 14 mai 2021 sur TF1. Lancé il y a 20 ans, le jeu conserve encore quelques secrets de fabrication, dont l’utilisation de doublures lors des tournages.

Tout est fait pour faire oublier les caméras aux candidats comme aux téléspectateurs, ont expliqué les producteurs. Ainsi « durant les épreuves, il y a des drones qui décollent, mais ce plan est centré sur l'action des concurrents. Il ne prend donc pas dans son champ les autres cameramen », a détaillé pour puremedias.com Julien Magne.

Les plans aériens plus larges sont en fait tournés après les épreuves, et c’est pour leurs besoins que des figurants, habillés comme les participants, doivent refaire les séquences.

« Nous avons la position des aventuriers et ce qu'ils font et nous demandons à des doublures - qui sont également les testeurs donc de même gabarit que les aventuriers - de refaire exactement ce qu'a fait l'aventurier qu'il représente » a continué d'expliquer le producteur.

Une seconde garde-robe achetée à l'avance

En 2017, Télé-Loisirs avait expliqué que la production inspectait le sac de chacun des candidats pour se fournir en vêtements identiques avant le départ. De quoi confectionner une garde-robe aux doublures qui sont elles généralement recrutées sur place parmi les locaux ou les vacanciers.

L'éloignement de la prise de vue, et l’alternance entre plans rapprochés et plus lointains rendent à la fois plus lisible le déroulement de l’épreuve tout en empêchant de voir le trucage.

Que les fans de Koh-Lanta se rassurent cependant, ce sont bien les candidats « réels » qui effectuent les épreuves.