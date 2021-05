Robert De Niro blessé en marge du tournage du nouveau film de Martin Scorsese

Robert De Niro, 77 ans, s’est blessé durant son temps libre, en marge du tournage du très attendu « Killers of the Flower Moon », le nouveau projet du réalisateur Martin Scorsese.

On ignore encore la gravité de la blessure. D’après le tabloïd américain TMZ, Robert De Niro, qui collabore pour la dixième fois avec Martin Scorsese, aurait quitté le plateau du tournage situé dans l’état de l’Oklahoma et serait rentré à New-York jeudi 13 mai 2021 pour consulter un médecin. Selon une source citée par le magazine Variety, l’acteur de renom se serait blessé à la jambe durant son temps libre et non lors du tournage d’une scène.

Un film très attendu

La production du film-événement ne devrait pas prendre de retard. Toujours selon le tabloïd, la majorité des scènes de l’illustre acteur, qui donne la réplique à Leonardo Dicaprio, ont d’ores et déjà été tournées. L’acteur avait d’ailleurs prévu de s’absenter du tournage avant de se blesser.

Il semble que la blessure de Robert De Niro ait tout de même impacté le tournage du film aux 200 millions de dollars de budget. Suite à l’annonce de son accident, la journée de tournage de vendredi 14 mai aurait, selon une source au sein de la production, été annulée.

Le tournage de « Killers of the Flower Moon » a débuté le mois dernier et devrait durer jusqu’à la fin de l’année. Ce nouveau projet au casting impressionnant avec en tête d’affiche Leonardo Di Caprio, Jesse Plemons et Lily Gladstone s’inspire d’une histoire vraie et se base sur le livre de David Grann autour du massacre, dans les années 1920, de la tribu amérindienne des Osages après la découverte de pétrole sur leurs terres.