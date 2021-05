This is us : la série va s'arrêter

Triste nouvelle pour les fans de «This is us». Selon le site américain The Hollywood Reporter, la série touchera à sa fin au terme de la saison 6. Une conclusion prévue depuis longtemps par son créateur, Dan Fogelman.

Pour le moment, la chaîne américaine NBC n’a pas encore confirmé la nouvelle, précise THR. Mais cela ne serait qu’une question de temps, puisqu’elle s’apprête à révéler prochainement son calendrier des diffusions pour la saison 2021-2022. La fin de This is us à l’issue de la saison 6 devrait être officialisée à ce moment.

L’arrêt de la série n’est toutefois pas une surprise totale. En mai 2019, This is us avait été prolongée pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu’à la saison 6 où les départs de Mandy Moore, Milo Ventimiglia et Sterling K. Brown étaient déjà annoncés. Dan Fogelman, le créateur de la série, avait annoncé à cet instant qu’il en était rendu à «la moitié» de l’histoire. Et qu’il ne comptait pas faire durer la série au-delà des limites du raisonnable.

«Nous n’avons pas entamé cette série pour qu’elle dure 18 saisons, donc nous avions une destination bien définie dès le départ. J’ai des scripts que j’ai écrit et que je suis en train d’écrire qui se passent loin, très loin dans le futur. Nous savons ce que nous allons faire, et je sais comme cela se termine», avait-il lui-même expliqué à The Hollywood Reporter en avril 2019.

A noter que la saison 5 de This is us, actuellement en cours de diffusion, est accessible en France via la plate-forme de streaming myCANAL.