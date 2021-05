Courtney Love exprime sa colère à propos de la mini-série sur la sextape de Pamela Anderson

Courtney Love a pris la défense de son amie, Pamela Anderson, sur les réseaux sociaux, en s’en prenant au projet de mini-série «Pam & Tommy» développée par la plate-forme de streaming américaine Hulu.

Dans un message publié sur Facebook, Courtney Love a dénoncé ce projet comme étant une exploitation «écœurante» d’un épisode traumatisant de la vie privée de Pamela Anderson. Elle raconte également le dégoût ressenti à l’époque, alors que plusieurs de ses amis masculins se réunissaient pour visionner cette vidéo qui a causé tant de souffrance à son amie.

«Cela a détruit la vie de mon amie Pamela. Littéralement. Cela l’a détruit elle et ses enfants. On a essayé de le faire comprendre aux autres. Mais cela a été désastreux aussi… parce qu’il s’agit d’une forme d’agression sexuelle, n’est-ce pas ? Cela a profondément traumatisé Pamela, sa famille, son cercle, ses finances», écrit Courtney Love. Cette dernière s’en prend également à Lily James, la comédienne qui va incarner Pamela Anderson dans la série. «Honte à toi Lily James, peu importe qui tu es», poursuit-elle.

© capture FB

Déclinée en 8 épisodes, Pam & Tommy reviendra sur l’une des histoires d’amour les plus emblématiques des années 1990, entre l’ancienne star d’Alerte à Malibu et le batteur du groupe de Mötley Crüe, Tommy Lee, qui s’étaient mariés 96 heures après leur rencontre en 1995. Avec en toile de fond la réalisation de leur sextape pendant leur lune de miel, qui sera volée par l’électricien Rand Gauthier (incarné par Seth Rogen) et mise sur Internet par la société Internet Entertainment Group.

My co-stars, Sebastian and Lily, are a lot cooler than I am. #PamandTommy pic.twitter.com/r8YWh1eBuJ — Seth Rogen (@Sethrogen) May 7, 2021

Pour le moment, aucune date de diffusion n’a été révélée par Hulu.