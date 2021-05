Eurovision 2021 : Que prévoit le protocole sanitaire en cas de Covid ?

Pour assurer la tenue de l’Eurovision malgré la pandémie, les organisateurs du concours, qui se tient cette année à Rotterdam (Pays-Bas), ont mis en place des mesures strictes.

Pas question pour eux que le concours subisse comme l’an dernier une annulation, sa première en plus de soixante ans d’existence. « Accueillir l'Eurovision en cette période particulière n'est pas une responsabilité que nous prenons à la légère », a assuré le directeur exécutif du concours Martin Oesterdahl.

Si la plupart des candidats, issus de 39 pays, feront le déplacement jusqu'à Rotterdam, d’autres, à l’instar de l’Autriche, ont préféré jouer la carte de la sécurité en participant via des vidéos pré-enregistrées. Les délégations nationales qui se sont rendues sur place sont soumises à des règles strictes, dont l’interdiction de contact avec le public et l'obligation de passer un test toutes les 48 heures.

Malgré un nombre de participants réduit et « des délégations plus petites qu’en temps normales », comme les décrit le producteur exécutif du concours Sietse Bakker, des cas de Covid ont déjà été détectés grâce au protocole mis en place. Quatre équipes ont ainsi déjà été privées de cérémonie d'ouverture dimanche soir, après la découverte d'un cas positif au Covid-19 dans la délégation polonaise, et un autre dans celle de l'Islande.

Tout comme la délégation polonaise, la délégation islandaise ne pourra donc pas assister à la cérémonie d'ouverture de la compétition musicale. « Conformément à notre protocole sanitaire et de sécurité strict, cette personne a été placée en isolement et, par mesure de précaution, les autres membres de la délégation vont également subir un test PCR et s’auto-isoler », ont indiqué les organisateurs.

A member from the icelandic team tested positive for covid-19 today. Gagnamagnið just got tested again and we are on our way to the hotel to wait for the results. We are feeling healthy and crossing our fingers that we will get to perform on Thursday. Thanks for the support. pic.twitter.com/lyRyrwpxfM

— Daði Freyr (@dadimakesmusic) May 16, 2021