Le parc Astérix rouvrira le 9 juin

Le village gaulois et ses quarante-deux attractions seront à nouveau accessibles aux visiteurs à partir du 9 juin, a annoncé le parc dans un communiqué ce lundi 17 mai.

«Nous sommes impatients de vous retrouver au pays des Gaulois et de partager avec vous de nouvelles aventures», a ainsi tweeté le parc consacré à l’univers d’Uderzo et Goscinny sur son compte officiel. Une réouverture attendue qui se fera dans l’enthousiasme mais aussi dans le respect de règles sanitaires strictes, précise le parc qui imposera un système de réservation préalable.

[OUVERTURE] Chers Gaulois, le Parc Astérix ouvrira ses portes le mercredi 9 juin 2021 !



La totalité des attractions ouvertes dans le respect des règles sanitaires

L’ensemble des quarante-deux attractions - 22 familiales, 7 à sensations et 13 pour les petits Gaulois - que compte le site situé à 35 kilomètres de Paris sera ouvert dans le respect des geste barrières et de règles strictes. Le spectacle «Chronos, magie et illusions» sera lui aussi maintenu. En revanche, afin d'éviter les attroupements, les animations de rue et le défilé des gaulois ne seront pas d'actualité.

Aucun billet ne sera par ailleurs vendu en caisse, rappelle le parc, et les visiteurs devront impérativement réserver leurs tickets en ligne à une date définie. Une mesure dont l’objectif est de réguler les flux, qui s’accompagnera également du port du masque obligatoire dès 11 ans, d’une désinfection intensifiée du parc, de la mise en place de marquages au sol pour assurer la distanciation sociale et de la désinfection des mains obligatoire à l’entrée de chaque attraction.

Pour cela, 900 points de distribution de gel hydroalcoolique seront disponibles sur l'ensemble du Parc et dans les trois hôtels implantés au sein du site, à l’instar des Quais de Lutèce, nouvel hôtel quatre étoiles inauguré l’été dernier.