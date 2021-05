Lego : les appartements mythiques de la série Friends sont désormais disponibles

Lego a annoncé la sortie d’un ensemble comprenant les appartements de la série Friends.

Composé de 2048 pièces, ce set permettra aux fans de Friends de rejouer les scènes se déroulant chez Monica et chez Chandler et Joey. L’ensemble comprend aussi le couloir qui relie les deux appartements, ainsi que des accessoires emblématiques tels que la dinde de Thanksgiving de Monica, le canoë de Joey, ou encore Gladys, l’horrible objet de déco de Phoebe.

Les personnages de la série ont bien sûr chacun leur figurine, Rachel et sa jupe écossaise, Monica et son tablier, Phoebe et son look hippie, Chandler en costume cravate ou encore Joey affublé de tous les vêtements de Chandler enfilés les uns par dessus les autres. Et, « Oh-my-God », même Janice, l’ex de Chandler à l’insupportable rire, est de la partie.

The one with the two apartments! Can you spot all the moments from classic Friends episodes? https://t.co/TqFYOgImqT pic.twitter.com/sLKd8DFmr6 — LEGO (@LEGO_Group) May 11, 2021

«Suite au succès de l'ensemble Lego Central Perk, nous voulions rendre un autre hommage à ce show télévisé emblématique en mettant l'accent sur les célèbres appartements, a déclaré Anderson Ward Grubb, concepteur de ce nouveau set. Nous avons travaillé directement à partir des photos de production du plateau, ainsi qu’en visionnant de nouveau les nombreux épisodes afin de pouvoir capturer autant de moments emblématiques que possible.

Un défi amusant était de trouver comment représenter certains aspects qui changent au cours de la série, et qui apparaissent dans certains épisodes et pas dans d'autres. J'ai hâte de voir si les yeux de lynx des fans vont les repérer ».

Les appartements de Friends seront disponibles à partir de 159,99 € dès le 1er juin sur le site Lego. A noter qu'un accès en avant-première aux commandes sera ouvert à partir du 19 mai pour ceux qui ont le programme VIP.

Photos © Lego