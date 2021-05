Olivia Munn en couple avec l'humoriste John Mulaney

Olivia Munn (X-Men, The Predator) serait en couple avec l’humoriste américain John Mulaney, alors que ce dernier vient à peine d’annoncer sa décision de divorcer.

Figure incontournable du stand-up aux États-Unis, John Mulaney a officiellement demandé le divorce d’Anna Marie Tendler après six ans de mariage. Une décision prise après avoir suivi une cure de désintoxication de 60 jours en raison de sa dépendance à l’alcool et aux drogues en décembre dernier. A l’époque, Olivia Munn avait exprimé son soutien pour l’humoriste sur Twitter. «J’envoie BEAUCOUP d’amour et de soutien à John Mulaney. Tu vas y arriver», avait-elle posté.

Sending SO MUCH love and support to John Mulaney. You got this. — o l i v i a (@oliviamunn) December 22, 2020

Quelques mois plus tard, les tabloïds américains affirment que John Mulaney et Olivia Munn ont entamé une relation depuis peu. Ils affirment également que la comédienne convoitait l’humoriste depuis un moment. En 2015, Olivia Munn avait évoqué au HuffPost son obsession pour John Mulaney, dont elle était fan, lors d’un mariage auquel ils étaient tous deux présents – ainsi que la future ex-épouse de l’humoriste – en 2013.

«Nous étions tous les deux à ce mariage, et j’étais là ‘Oh mon dieu, est-ce que toi (Anna Marie Tendler) et ton fiancé voulez qu’on se retrouve pour dîner ou une sortie ? Au début, c’était cool, mais après je n’arrêtais pas d’aller le voir pendant la soirée du mariage du style ‘Alors, tu t’amuses bien ?’. J’étais tellement obsédée par le fait d’être en sa présence et de lui parler », confiait-elle. La comédienne avoue également avoir tenté de lui envoyer des emails, auxquels John Mulaney n’a jamais répondu. «On m’a probablement donné une mauvaise adresse… C’est ce que je me dis en tout cas», détaillait-elle.

John Mulaney et Anna Marie Tendler se sont mariés en 2014. Avant que l’humoriste ne demande le divorce il y a trois mois de cela. «J’ai le cœur brisé d’apprendre que John souhaite mettre un terme à notre union. Je le soutien et je lui souhaite du succès dans son chemin de guérison», a réagi Anna Marie Tendler à propos de leur séparation.

Selon le site américain Page Six, Olivia Munn aurait déjà annoncé à son entourage être en couple avec John Mulaney. Le bonheur des uns…