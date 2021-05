Plan B : de quoi parle la série avec Julie de Bona

Dans la série Plan B, Julie de Bona interprète une animatrice radio qui va entreprendre un voyage dans le temps pour tenter de sauver sa fille.

Réalisée par Christophe Campos, qui a déjà travaillé sur Les Bracelets Rouges, Clem et Mention Particulière, cette série fantastique française en six épisodes, dont le premier épisode sera dévoilé ce lundi 17 mai à 21h05 sur TF1, est adaptée d’une série québecoise du même nom.

Julie de Bona y interprète Florence, une animatrice radio à succès et citoyenne engagée auprès des femmes en difficulté, qui voit son monde s’écrouler le jour où sa fille de 16 ans se suicide. Dévastée de ne pas avoir su prendre la mesure du mal-être de son propre enfant, Florence entend parler de Plan B, une agence de voyage qui permet de remonter le temps et de le changer, et y voit une occasion inespérée de tout arranger…

Des thématiques contemporaines

« En regardant les épisodes originaux, j’ai littéralement été happée par l’histoire qui allait au-delà de mes espérances. La fin m’a bouleversée», confie l’actrice, qui explique que la série aborde des thématiques très contemporaines.

« J’ai rarement vu une série aussi riche, intelligente et profonde, qui soulève autant de questions sur la condition et l’identité de la femme au sein de la famille et de la société, explique-t-elle. Plan B interroge avec finesse sur la maternité, le couple, mais aussi sur la difficulté à s’épanouir professionnellement. A travers le personnage de Florence, on explore la complexité à être à la fois une mère, une femme, une épouse. Peut-on être pleinement toutes ces femmes à la fois ? Ces problématiques, très actuelles, sont extraordinaires à jouer pour une comédienne. Je me suis sentie très proche de ce personnage, comme je pense un bon nombre de femmes devraient l’être. Plan B devrait provoquer des débats dans les foyers ! »

Pour parfaire son interprétation de journaliste radio, Julie de Bona confie avoir fait un stage en immersion d’une semaine à Europe 1. La star du Bazar de la Charité, qui sera bientôt par ailleurs à l’affiche de la série Les Combattantes, donne ici la réplique à Bruno Debrandt (Caïn) et Kim Higelin (petite-fille de Jacques) , mais aussi Axel Auriant (Skam), Cécile Rebboah (Fais pas ci, fais pas ça), Tom Leeb (Infidèles), Claire Borotra, Firmine Richard et Tom Rivoire (Les bracelets rouges).