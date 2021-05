Amazon prêt à débourser 9 milliards de dollars pour racheter la MGM

Selon le site américain Variety, Amazon serait en discussion pour racheter la société Metro Goldwyn Mayer. Une offre de 9 milliards de dollars – soit 7,37 milliards d’euros – aurait été proposée par l’entreprise de Jeff Bezos.

Une acquisition qui permettrait à Amazon de mettre la main sur cette société emblématique du cinéma et de la télévision – connue pour son logo du lion qui rugit – qui détient les licences et les franchises d’œuvres incontournables, notamment James Bond, Rocky, Vikings, Stargate, The Handmaid’s Tale, Le Hobbit, Le Silence des Agneaux, mais aussi des émissions telles que The Voice, Survivor (Koh-Lanta), Shark Tank ou The Real Housewives of Berverly Hills, précise Variety.

La Metro Goldwyn Mayer est en vente depuis décembre 2020, et Amazon vient de se positionner comme le principal acquéreur potentiel. Mais selon le The Information, si la somme proposée par le géant du commerce en ligne correspond aux attentes de la MGM, rien n’est joué pour le moment. «L’état des discussions d’Amazon avec MGM n’est pas clair et il est possible qu’aucun accord n’aboutisse», précise le site américain.

Pour Amazon, qui comptabilise plus de 200 millions d’abonnés à son service de streaming Amazon Prime Video, cette acquisition permettrait d’enrichir son catalogue de plus de 4.000 films et de 17.000 heures de contenus. Une manière de rivaliser avec Disney qui, en 2017, avait racheté la 21th Century Fox pour plus de 71 milliards de dollars (58 milliards d’euros).