C à vous : l'émission va reprendre ses dîners mais dans des conditions bien particulières

Mis entre parenthèses à cause de la pandémie, les dîners entre les chroniqueurs et les invités de l’émission C à vous vont reprendre ce mercredi 19 mai.

Le déconfinement concerne aussi les plateaux TV, c’est en tout cas ce que rapporte le magazine TVMag au sujet du talk-show présenté par Anne-Elisabeth Lemoine qui, annonce-t-il, s’apprête à reprendre ses traditionnels repas.

Cependant, et à l’instar des cafés et restaurants, c’est en extérieur et uniquement en extérieur que devraient avoir lieu les agapes. Pour se conformer au protocole, la production serait donc actuellement en train d’installer une terrasse, où les convives appelés à prendre part au dîner devront aussi, bien sûr, se plier aux gestes barrières et distanciation toujours de rigueur.

Le premier repas de ce mercredi sera préparé par le chef Abdel Alaoui, et l’invitée sera Nathalie Baye, précise le magazine. En cas d’intempéries les équipes devraient regagner le plateau à l’intérieur, mais en laissant le dîner derrière elles.