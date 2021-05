Céline Dion toujours «pas prête à retrouver l'amour»

Invitée de l’émission de télévision américaine « The Today Show », Céline Dion s’est confiée sur sa vie amoureuse, déclarant n’être pas prête à être de nouveau en couple.

« À ce moment précis, l’amour est tellement présent dans ma vie, avec mes enfants, avec la vie elle-même. Je ne pense pas à avoir une relation et à tomber amoureuse à nouveau. Non. Est-ce ce que je dois dire que ça n’arrivera plus jamais ? Je ne le sais pas », a révélé la chanteuse de 53 ans, à qui l'on a longtemps prêté une idylle avec son danseur Pepe Munoz.

Céline Dion est aussi revenue sur la perte de son mari René Angélil, et combien elle a été difficile à vivre pour elle et ses trois enfants, René-Charles, aujourd'hui âgé de 20 ans, et les jumeaux Nelson et Eddy, 10 ans. « René m’a donné tellement durant toutes ces années et encore aujourd’hui. Je vois mes enfants. Je les regarde, nous vivons avec lui. Nous vivons toujours avec lui. Il est une part de nos vies chaque jour donc je dois dire que je me sens forte, très forte », a confié la star.

In 2019, @celinedion took what many thought might be her final bow in Las Vegas. But now the superstar singer is starting a new residency on a new stage, Resorts World Las Vegas. @NMoralesNBC spoke with her about the big announcement. pic.twitter.com/JxzNGp0W5r — TODAY (@TODAYshow) May 17, 2021

Si les affaires de coeur ne sont donc pas d'actualité, Céline Dion poursuit sa carrière et a récemment annoncé qu'elle allait faire son grand retour à Las Vegas avec une nouvelle résidence à partir de novembre prochain. La première aura lieu le 5, et ses bénéfices seront reversés au profit des victimes du Covid-19. La billeterie ouvrira dès le 24 mai prochain et quelques jours avant pour les membres de son fan club.