Friends : il est possible de passer une nuit dans l’appartement de Monica et Rachel

Les fans de «Friends» peuvent s’offrir une nuit dans le décor de l’appartement partagé par les personnages de Monica et Rachel, et prendre leur petit déjeuner dans une réplique du Central Perk.

C’est à New York, via le site Booking.com, que les mordus de Friends peuvent s’offrir depuis le 10 mai une nuit dans cette réplique parfaite des décors de la série star des années 1990, pour un prix annoncé de 19,94 dollars (environ 16,33 euros). Ils y retrouvent plusieurs détails incontournables, dont la porte violette de Monica, les sièges confortables de Chandler et Joey ainsi que leur babyfoot, le canapé de Ross, et bien d’autres éléments inoubliables.

Une visite des décors au programme

Après une nuit à dormir dans une chambre privée située dans l’appartement de Monica et Rachel, les heureux clients se verront proposer une visite personnalisée des décors, avec dîner sur place, faire un jeu dans l’Escape Room de Phoebe, ou encore une chasse au trésor. Le matin, le petit déjeuner est servi dans une réplique du Central Perk. Un photographe est également présent au besoin afin d’immortaliser le séjour.

Pour ceux qui ne souhaitent pas passer la nuit dans les décors d’une série télévisée, il est possible de participer à la visite seule. L’endroit dispose également d’une connexion Wi-Fi gratuite. Et de la climatisation. Par contre, aucun des acteurs ne sera présent sur place. On ne peut pas tout avoir non plus.