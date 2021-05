Le film érotique 365 Dni va avoir droit à deux suites malgré la polémique

Le film érotique 365 Dni aura deux suites malgré les polémiques qu’a suscité ce « Cinquante nuances de Grey polonais ».

L’histoire d’un riche mafieux (pervers narcissique et violeur) et d’une jeune polonaise (bientôt atteinte du syndrome de Stokholm) qu’il enlève et séquestre en lui donnant 365 jours pour tomber amoureuse de lui n’a vraiment pas été du goût de tous, de nombreux internautes dénonçant une apologie des violences sexuelles et mentales.

Douteux d’un point de vue artistique, en témoigne son Razzie Award du pire scénario, le film adapté des romans de Blanka Lipińska a ainsi soulevé une vague de protestation pour sa « glamourisation de la réalité brutale du trafic sexuel, du kidnapping et du viol », comme s’en est notamment fortement courroucée la chanteuse galloise Duffy, citée par Allociné.

Pas de quoi faire bouger Netflix

Face à la grogne, l’acteur principal avait dû se justifier. Michele Morrone avait répondu aux critiques en expliquant au New York Times qu’il n’avait rien à voir avec son personnage qu’il décrit comme une « très mauvaise personne », ajoutant qu’il « n’encouragerait jamais quelqu’un à tomber amoureux de son ravisseur dans la vraie vie ».

Pas de quoi faire renoncer Netflix à diffuser les deux prochains volets. Toujours réalisées par Barbara Białowąs et Tomasz Mandes, les suites de l’histoire « d’amour » (notez l’importance des guillemets) entre Massimo et Laura devrait y « être mise à rude épreuve en raison des problèmes familiaux de Massimo, et de l’arrivée d’un homme mystérieux mais déterminé dans la vie de Laura », détaille Deadline, qui évoque de probables « ajustements » pour rendre le scénario plus « soft ».