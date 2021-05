Le Prince Harry et Oprah Winfrey dévoilent les premières images de leur documentaire sur la santé mentale

Oprah Winfrey et le Prince Harry se livrent sur leurs problèmes de santé mentale, et offrent un aperçu de leur très attendu documentaire commun dans la première bande-annonce officielle dévoilée lundi 17 mai.

Le film, nommé « The Me You Can’t See » (« La version de moi que tu ne peux pas voir », ndlr) est prévu pour le 21 mai 2021, et sera diffusé sur Apple TV. Une série-documentaire intimiste qui présente des interviews où des stars telles que Lady Gaga, Glenn Close, le chef cuisinier Rashad Armstead ou encore le défenseur de la santé mentale et conférencier Zak Williams se livrent sur leur combat autour de ce problème de société. Meghan Markle fait également une brève apparition, regardant par-dessus l’épaule de Harry et portant un t-shirt sur lequel on peut lire « Raising the Future ».

rendre visible le sujet de la santé mentale

« Partout dans le monde, les gens souffrent d'une sorte de douleur mentale, psychologique, émotionnelle », déclare Oprah dans la bande-annonce, assise en face du Prince Harry, avant d'évoquer les mots négatifs fréquemment associés à la santé mentale tels que « fou » ou « perdu ». Elle poursuit : « avec cette stigmatisation d'être étiqueté comme « l'autre », le fait de raconter son histoire et d'être capable de dire « voilà ce qui s'est passé, ce qui m'est arrivé », est crucial. »

On y voit également le Prince Harry, co-créateur et producteur exécutif du projet très attendu, expliquer le fait que « prendre la décision de recevoir de l’aide n’est pas un signe de faiblesse. Dans le monde d’aujourd’hui, plus que jamais, c’est un signe de force. »

Entre confessions et instruction

La bande-annonce comprend également une brève séquence des funérailles de la princesse Diana, ce qui laisse penser que Harry parlera plus en détail de l'impact de la mort de sa mère sur sa santé mentale.

« Nous espérons que cette série sera positive, instructive et inclusive - en partageant des histoires mondiales d'un esprit humain sans pareil qui se bat contre les endroits les plus sombres. C'est l'occasion pour nous de mieux nous comprendre et de mieux comprendre ceux qui nous entoure », avait déclaré le Duc de Sussex lors de l’annonce du documentaire en avril 2019. « Je suis incroyablement fier de travailler au côté d'Oprah sur cette série essentielle que nous développons ensemble depuis plusieurs mois. »