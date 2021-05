Les Youtubeurs McFly et Carlito annoncent avoir tourné leur vidéo avec Emmanuel Macron

Les célèbres Youtubeurs McFly et Carlito ont fait savoir que la vidéo à l’Elysée que leur avait promise le président Emmanuel Macron était « dans la boîte ».

Pour annoncer la nouvelle, les deux trublions ont ce mardi 18 mai publié sur Instagram un cliché d’eux pris dans la cours de l’Elysée. En février dernier, McFly et Carlito avaient relevé le pari fou de récolter plus de 10 millions de vues avec une vidéo sur les gestes barrières, avec à la clé la promesse d’un tournage avec le président à l’Elysée. « Bravo. Défi relevé et réussi. Je tiendrai mon engagement. Rendez-vous à l'Elysée », leur avait quelques jours plus tard adressé le président.

Un succès à prévoir

La vidéo qu’ils viennent d’enregistrer devrait consister en un concours d’anecdotes avec le chef de l’Etat. Le principe de cet exercice (hilarant) que les deux humoristes ont l’habitude de soumettre à des personnalités : raconter et faire raconter des anecdotes pour tenter ensuite de deviner si elles sont authentiques ou pas. « S'il perd, Manu aura un gage », avaient-ils annoncé.

Surpris d’apprendre que la vidéo promise avait été tournée, leurs fans se montrent maintenant impatients de la découvrir. Certains d’entre eux n'ont cependant pu s'empêcher de critiquer la tenue (trop) décontractée des deux hommes pour se rendre à l'Elysée. « L'autre il est en jogging banal » ; « C'est quand même les seuls gars qui peuvent arriver habillés comme ça»… peut-on notamment lire dans le flot des nombreux commentaires de la vidéo, likée déjà près de 300 000 fois sur chacun de leur compte Instagram en moins de deux heures.