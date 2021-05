Emily in Paris : Lily Collins en plein tournage de la saison 2 dans la capitale (photos)

Ce mercredi 19 mai, Paris rouvre enfin ses terrasses après des mois d'attente. Mais les Parisiens ne sont pas les seuls à en avoir profité pour regoûter aux plaisirs du café en extérieur. L'actrice Lily Collins a en effet été aperçue dans la capitale, en plein tournage de la saison 2 de la série Emily in Paris.

Alors que les équipes du programme se trouvaient encore à Saint-Jean-Cap-Ferrat en début de mois - les aventures de l'héroïne fashionista devraient prendre place cette fois dans plusieurs villes de l'Hexagone, dont Saint-Tropez - elles sont actuellement situées en plein Paris, dans le 12e arrondissement, dans le célèbre marché d'Aligre et ses halles «so french», pour les besoins du tournage de plusieurs scènes.

Et au vu des photos captées sur place, le triangle amoureux entre Emily (Lily Collins), Gabriel (Lucas Bravo) et Camille (Camille Razat) devrait à nouveau être au coeur de l'intrigue. On aperçoit ainsi Emily, côte-à-côte avec Gabriel, en train d'arpenter les allées du marché, le beau restaurateur sûrement en train de lui présenter la grande diversité des ingrédients «made in France» qu'il mettra bientôt dans son assiette.

Court-vêtue, la belle ne devait pas avoir bien chaud en cette matinée pluvieuse, jupe (Maje?) macramé au-dessus des genoux, claquettes Hermès aux pieds, et sacs Valentino et Longchamp au bras.

Suivait une scène réalisée devant le café «Le Chat Bossu», dans le prolongement de la place Aligre, durant laquelle on pouvait apercevoir l'héroïne en train de faire son jogging, queue de cheval au vent, ou encore vêtue d'une chaude doudoune, plus raccord avec la météo pluvieuse et capricieuse de ce mois de mai.

Diffusée depuis octobre 2020, la série signée Darren Star (créateur de Beverly Hills et Melrose Place) a figuré au Top 10 des programmes les plus regardés sur la plate-forme de streaming, et a récolté deux nominations aux Golden Globes.

On devrait par ailleurs retrouver au casting Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Bruno Gouery, ou encore William Abadie.

Une chose est sûre, le lieu, très fréquenté par les locaux et visité par de nombreux touristes, devrait l'être encore plus après cette deuxième saison. Mais la question qui taraudait les habitants était bien plus pragmatique : les prix des fruits et légumes vont-ils grimper pendant la diffusion ?